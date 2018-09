Una plantilla realista però preparada per generar il·lusió

“Hem fet el màxim que podíem. S’ha acabat el mercat, i ara el que cal fer és començar a construir un club, amb els seus departaments i la seva estructura. Comença la batalla, no hem de parlar de mercat o d’objectius, sinó de rendiment i de què podem fer perquè el club creixi”. Amb aquestes paraules va valorar Francisco Joaquín Pérez, Rufete, el que ha donat de si el mercat estiuenc per a l’Espanyol.

El director del futbol professional blanc-i-blau va arribar amb el mercat a mitges i amb prou feines ha pogut signar una incorporació. Malgrat tot, va fer una crida al realisme, sense que això impliqui deixar de lluitar per objectius nobles: “Sempre treballarem amb realisme, i tenint ambició. M’encanta l’ambició de Darder [va dir que volien lluitar per la Lliga], però amb humilitat, cada dia”. L’alacantí va deixar entreveure que no faran públic cap objectiu a la classificació com van fer els seus predecessors: “Entenc les expectatives que s’han tingut els últims anys, però hem de viure de la realitat. Tenim molt bona plantilla, l’entrenador està fent molt bona feina. Cal donar valor al que tenim. Tenim una oportunitat mol bona com a club per crear de dalt a baix, amb el model de joc i d’entrenament de Rubi”. Realisme, rendiment i identitat van ser tres dels termes que més van repetir tant ell com Òscar Perarnau, que va deixar anar algunes pinzellades de les línies mestres que volen seguir des de la direcció esportiva: “Ens movem en la realitat, en funció d’un triangle: rendiment esportiu, adaptar-nos a la realitat financera i econòmica, i la nostra afició, que mereix que el club tingui la màxima felicitat cada diumenge”. Perarnau va reconèixer que tot i haver “reduït considerablement” la massa salarial encara s’arrossegaran “alguns problemes perquè hi ha contractes firmats”. No va dir noms, però no va fer falta: no es va poder trobar sortida per a Roberto o Hernán, que, juntament amb Álvaro (que va marxar cedit a un club que no li paga més de la meitat de la fitxa), acumulen tres dels salaris més elevats de la plantilla sense que hi hagi una correlació esportiva. Però aquest problema “no ha de servir d’excusa, sinó de repte: cal assumir la realitat”, va apuntar Perarnau. Per al director general esportiu és fonamental “generar identitat i il·lusió”.

Després d’acostar-se al rècord de despesa de l’entitat blanc-i-blava en un mercat estiuenc (enguany s’han fet fitxatges per valor de 18 milions, lleugerament per sota dels 18,7 de la temporada 2016/17), la plantilla s’aprima fins a les 22 fitxes per desig del tècnic. Aquest fet propicia que hi pugui haver més presència al primer equip del futbol base, que el club espera que estigui “preparat” per quan calgui.

Àlvar Mallafré deixarà el club

Entre les novetats per al pròxim curs, aviat s’anunciaran canvis en el departament de seguretat. Segons va avançar Pericosonline i va poder confirmar l’ARA, Àlvar Mallafré, responsable d’aquest àmbit des del 2014, deixarà l’entitat per emprendre altres projectes professionals. Amb tot, el relleu no serà immediat i Mallafré seguirà exercint les seves funcions fins que l’entitat li trobi substitut. El canvi es fa de comú acord entre les dues parts.