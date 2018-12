Rubi: "No estic satisfet amb ningú, començo per mi i segueixo pels jugadors"

Després de patir la derrota més dura de la temporada, el 3-0 a Getafe, Rubi s’ha mostrat autocrític en una roda de premsa on ha estat clar i directe. “Hem fet un partit molt fluix, no hem estat a l’alçada. No crec que hagi estat per un 3-0, però”, ha apuntat el maresmenc, que ha lamentat la falta de “mentalitat ofensiva i valentia”. “Hauríem d’haver donat abans un pas endavant”, ha afegit el tècnic, que no salva a ningú de la desfeta: “No estic satisfet amb ningú, començo per mi i segueixo pels jugadors”. L’entrenador espanyolista no ha volgut individualitzar la derrota en noms, sinó que l’ha atribuït al col·lectiu: “En defensa no m'ha donat la sensació que tinguéssim el partit descontrolat. Ha estat més un tema de bloc que no pas d'individualitats".

El preparador blanc-i-blau ha assegurat que volia veure “un equip més valent, aquesta era la idea”, però finalment s’ha trobat amb un partit on el seu conjunt s’ha contagiat de l’estil del Getafe, de “joc directe, aeri i caigudes”. “No hem aconseguit fer dues passades seguides. No he vist l’equip amb el punt d’ambició que vull per anar a per la porteria rival. El Getafe és un equip que amb el marcador a favor t’ho fa molt difícil, i si està per darrere li costa”, ha afirmat. A més, s’ha mostrat preocupat pel nombre de gols que estan rebent en les últimes jornades: “Havíem començat la casa per la teulada i ara ho estem perdent, , érem un equip que defensivament era molt complicat i ara no ho som. Trobarem els jugadors que estiguin més en forma per millorar el rendiment". Sobre la fragilitat defensiva, ha afegit: “Penso que l'equilibri es molt important. Si encaixes amb facilitat no pots guanyar mai".