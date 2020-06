Fernando Simón no descarta que hi pugui haver aficionats als estadis aquesta temporada

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, considera poc idònia la presència de públic en els estadis de futbol quan es reprengui la Lliga, però no ho descarta. " No seria just tenir públic en alguns camps de futbol fins que tots en puguin tenir. En això estem tots d'acord", ha opinat.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït aquest dimarts "el comportament exemplar" dels futbolistes durant la pandèmia, en una trobada telemàtica en què han participat Gerard Piqué (Barça), Dani Carvajal (Reial Madrid), Asier Illarramendi (Reial Societat) i Koke (Atlètic de Madrid), així com Irene Lozano, presidenta del CSD, i Fernando Simón.

"Un dels aspectes clau és quan hi haurà públic a les graderies. Encara no hi ha una resposta tancada, però el ministre s'ha compromès a fer una avaluació dels riscos. En la fase 3, si es pot fer, es farà. L'opció està sobre la taula i no s'ha tancat res. Ho veurem segons l'evolució", ha afegit.

651x366 Salvador Illa durant la reunió telamàtica / EFE Salvador Illa durant la reunió telamàtica / EFE

El Las Palmas vol 11.000 seguidors contra el Girona

El Las Palmas considera que la situació epidemiològica de les Canàries, que dilluns entrarà a la fase 3, li permet organitzar amb seguretat el partit que disputarà el pròxim 13 de juny contra el Girona amb un màxim d'11.000 espectadors presents al seu estadi, un terç de l'aforament. El president del club, Miguel Ángel Ramírez, ha defensat que el futbol pot enviar d'aquesta manera un missatge molt potent de confiança als milions de turistes que cada any passen les seves vacances a les Canàries i a la resta d'Espanya i, fins i tot, animar els clubs de les Balears a fer el mateix.