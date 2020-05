Presses i inestabilitat a les banquetes: la tònica d’un futbol cada cop més accelerat

Un informe de l’Observatori del Futbol CIES determina que els entrenadors de les principals divisions d'arreu del món perden el càrrec després de 40 partits. És la durada de mitjana que surt després d'analitzar la gestió esportiva dels clubs de 84 divisions mundials en el període entre el gener del 2015 i el desembre del 2019.

La mostra s'ha centrat en els clubs que s'han mantingut a la màxima categoria en aquests cinc anys i conclou que els equips a Bolívia canvien d'entrenador dos cops per temporada, de mitjana, mentre que a Suècia els tècnics gairebé sempre esgoten el segon any. L'Allsvenskan és la lliga més estable per als tècnics.

Best leagues for coaches? @AllsvenskanSE 🇸🇪 has the lowest ratio of coaches per team between 2015 and 2019: 2.56. Many Northern European leagues at the top, @MLS third😎 Enjoy more exclusive @CIES_Football data ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/xXbBI8BeYp — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 25, 2020

A la lliga espanyola, la tendència general deixa una situació de gairebé un tècnic per any (4,6 entre el 2015 i el 2019). La dada queda distorsionada per la inestabilitat d'algunes banquetes en concret: Mestalla ha canviat d'inquilí vuit vegades en cinc anys, mentre que al Pizjuán han canviat d'ocupant en set ocasions. El Celta i l'Espanyol, amb sis canvis d'entrenador, i el Vila-real i el Madrid, que van a un entrenador per any, embruten la dada. El Barça i l'Atlètic de Madrid, juntament amb l'Eibar, milloren l'estadística i aporten estabilitat. Amb tot, la mitjana de partits abans que un entrenador a l'elit espanyola sigui cessat és de 49 partits. És a dir, que disposa d'una temporada i mitja primera volta per demostrar que el projecte pot tenir continuïtat.

La situació en altres lligues europees

És la mateixa tendència que a Itàlia, on la inestabilitat de clubs com l'Udinese, el Milan o el Gènova trenquen la bona gestió del Lazio, la Juve, la Fiore, el Torí o l'Atalanta. En total, un entrenador a la Serie A té una caducitat d'uns 50 partits.

Anglaterra és més estable, amb 3,2 canvis de tècnics entre el 2015 i el 2019, i una mitjana de 56 partits per a cada tècnic. A França, en canvi, el marge dels entrenadors baixa fins als 44,5 partits, i a Alemanya, a 43 partits.