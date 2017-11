Els interrogants defensius condicionen l’onze de Machín

260x366 Pablo Machín, entrenador del Girona / EFE Pablo Machín, entrenador del Girona / EFE

La visita del Girona al Benito Villamarín podria presentar el primer maldecap seriós del curs per a Pablo Machín. A les ja conegudes absències de Bernardo i Alcalá s’hi afegeix la incògnita de Juanpe Ramírez, que no ha sortit a exercitar-se en la sessió preparatòria d’aquest dimecres. El canari, absent durant la pretemporada per unes molèsties que condicionaven el seu inici, es feia un lloc a l’onze inicial arran dels problemes físics dels seus companys, una presència que ha consolidat sota un rendiment majúscul, ja que ha sigut un dels futbolistes més utilitzats pel tècnic sorià. Sense saber si es tracta d’una recaiguda fruit de la càrrega a la qual s’ha vist abocat després d’un llarg període d’inactivitat o si les dolències són en una zona nova, els problemes no poden ser més inoportuns. Bernardo compleix cicle d’amonestacions després de veure la cinquena groga de la temporada contra la Reial Societat, mentre que Alcalá, frenat en sec d’una recuperació que es preveia a tocar, ha sigut sotmès a una artroscòpia a la Clínica Quirón de Barcelona pel doctor Ramon Cugat, que avaluarà si existeix una infecció a la zona intervinguda el 2 d’octubre. Al central murcià li van extirpar la cua de l’astràgal, però les molèsties sorgides en les últimes setmanes han produït unes mesures que pretenen evitar mals majors. La neteja i consegüent extracció de mostres determinaran el tractament a seguir, segons els resultats que apareguin en l'analítica. Sense terminis de recuperació a la vista, Machín es veu obligat a fer mans i mànigues per confeccionar l’eix defensiu dels blanc-i-vermells sense retocar el seu inamovible 3-4-2-1. Amb Ramalho i Muniesa com a únics centrals purs en bon estat, el dubte resideix a esbrinar qui ocuparà la tercera peça de la línia defensiva. Tenint en compte la més que probable baixa de Pere Pons –encara no ha participat amb el grup-, tres noms acaparen tots els focus: Carles Planas, David Timor i Aleix García. Agafant el partit de Copa contra el Llevant com a referència, el tècnic sorià optava per sortir amb Ramalho, Muniesa i Planas –que només ha jugat 20 minuts a la Lliga, en la primera jornada i al carril esquerre- i Timor com a pivot defensiu, tot i que tampoc es descarta que el de Carcaixent pugui actuar al centre de la defensa i Aleix acompanyi Granell al mig del camp. La prioritat, però, passa per seguir comptant amb Juanpe malgrat que Bambo, central del Peralada, ja s'ha entrenat amb el primer equip per estar preparat si li toca agafar el relleu i entrar en la convocatòria d’un partit que el Girona afronta amb el repte de continuar amb la dinàmica que l’ha dut a sumar 10 dels últims 12 punts en joc.

“Hem de jugar cada partit com si fos l’últim”

“Tenim en compte que és molt difícil fer el que estem fent, ho valorem, però no hem aconseguit res. Hem de persistir en la feina; la millor noticia és estar lluny de la zona de risc. Estem treballant per fer-ho tan bé com podem, i seguir sumant punts”, deia Christian Stuani en la compareixença davant dels mitjans de comunicació. L’uruguaià té motius per somriure. “La classificació demostra que estem en una bona posició; tothom hauria signat per aquesta xifra de punts. Això serà molt llarg, i cada rival presenta les seves dificultats. Hem d’anar de mica en mica i sense fixar-nos qui tenim al davant, jugant cada partit com si fos l’últim”. Set gols en deu partits –els cinc últims, consecutius– l’han catapultat a la zona noble dels màxims golejadors del campionat. “Estic en un gran moment de forma i sento que és molt important continuar fent gols en benefici de l’equip, l’objectiu primari. Estem responent a un inici ple de dificultats. M’agradaria batre els meus millors registres però si els gols arriben, és perquè l’equip està bé. Confio en mi i en el col·lectiu; tot això és fruit del treball diari de tots”. Stuani no perd de vista la competència generada pels seus companys ofensius, malgrat que aquests jugadors han gaudit de molts menys minuts en la competició. “Tots els davanters que tenim són jugadors de Primera. Existeix una sana rivalitat, i tothom tindrà la seva oportunitat. La mentalitat de cadascú hi ajuda molt; ens hem d’esforçar, i desitjo que cada jugador pugui mostrar la seva vàlua quan arribi el moment”.

El 7 blanc-i-vermell no entén cap altre camí que el de prosseguir en la línia de l’esforç i el sacrifici. “La permanència passa per seguir amb aquesta continuïtat i progressió: no ens volem desviar de la feina que ens ha dut fins aquí. Vivim un any ple de desafiaments per aconseguir, on creixem amb fam i il·lusió. El club està fent un gran esforç i, malgrat que ara no ho sembli, vindran dificultats. Només així estarem preparats per poder-les afrontar”, assegurava, abans de centrar-se en el partit contra el Betis. “Serà molt difícil batre’ls al costat de la seva gent. No anirem, ni molt menys, amb la mentalitat de ser superiors; és un gran equip al qual respectem”, finalitzava.