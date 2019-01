El porter del Manlleu, expulsat per agredir l'àrbitre

El porter del Manlleu, Ivan González, ha estat expulsat per agredir l'àrbitre. El fet ha tingut lloc en el duel contra el Sant Cugat corresponent a la Primera Catalana.

Els visitants guanyaven per 0-1 i, en l'últim instant del partit, el porter ha marcat el gol de l'empat. Uns instants després, l'àrbitre ha anul·lat el gol per interpretar que González havia marcat amb la mà. A més d'anul·lar el gol, l'àrbitre li ha ensenyat la una targeta groga que, sumada a la que havia vist anteriorment per una dura entrada, han provocat l'expulsió. El porter ha reaccionat propinat una puntada de peu a l'àrbitre a l'esquena.

El Manlleu ha emès un comunicat: "Des del club condemnem el lamentable incident que ha tingut lloc durant el partit d'avui a casa contra Sant Cugat, fet que es troba totalment desvinculat dels valors de l'AEC Manlleu. S'actuarà i es prendran les mesures necessàries".