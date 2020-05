Les principals lligues d'Europa, pendents del retorn competitiu a Alemanya

La Bundesliga es reinicia aquest dissabte després de 66 dies d'interrupció, i ho farà amb una jornada plena d'al·licients. El principal és que serà la primera de les grans lligues a tornar a l'activitat, fet que l'ha posat al focus de tot Europa. "Sabem que tindrem tots els ulls posats en nosaltres, perquè hem sigut els primers a tornar. Tant de bo tot funcioni com s'ha plantejat", deia Manuel Neuer, porter del Bayern. El conjunt bavarès, líder, no jugarà fins diumenge, i tancarà la jornada contra l'Union Berlín. El plat fort de dissabte serà el derbi de la conca del Ruhr entre el Borussia Dortmund i el Schalke 04. "Serà el derbi més estrany de la història", admetia el director esportiu del Dortmund, Sebastian Kehl.

El cas d'Alemanya servirà de precedent per a la resta de lligues, que busquen exemples per traçar la recta final dels seus protocols. Els equips de la Bundesliga fa només deu dies que s'entrenen en grup i han passat l'última setmana concentrats en hotels blindats a la resta de ciutadans. La lliga alemanya ha acceptat els cinc canvis proposats per la FIFA com a mesura que hauria d'ajudar a prevenir lesions.

Però quina és la situació a la resta de països?

La Lliga, pendent de les fases següents

Aquesta està sent la primera setmana completa d'entrenaments als equips professionals espanyols. Després de completar totes les proves mèdiques la setmana passada, des de dilluns s'exerciten tots els clubs, que segueixen a l'espera de rebre noves instruccions de la Lliga per veure quan i com podran començar a exercitar-se en petits grups. L'altra gran decisió que haurà de prendre la Lliga de manera imminent –possiblement, demà divendres– és si serà necessària una petita concentració abans de jugar o no, com s'ha fet a Alemanya.

Els clubs de la Premier demanen més temps

Segueix sense estar clar quan tornarà el futbol a Anglaterra. El govern britànic "ha obert la porta" al retorn de la Premier, sempre que es pugui fer de manera segura. Els plans inicials de la lliga anglesa eren que dilluns que ve, 18 de maig, els equips comencessin a fer entrenaments en grup, per donar inici a la competició el dia 12 de juny, però tot apunta que s'haurà d'endarrerir la previsió. Jugadors i clubs, reunits per videoconferència amb els responsables de la lliga, han fet força per guanyar més marge de preparació i demanen tenir com a mínim quatre setmanes d'entrenaments abans de tornar a jugar. Això podria fer que la Premier no comencés fins al 19 de juny.

La Serie A farà inspeccions per complir els protocols

A Itàlia, les millor previsions parlen d'un retorn el 13 de juny, proposta que la Serie A va traslladar ahir dimecres al govern italià, tot i que el ministre d’Esports, Vincenzo Spadafora, demana més temps abans de prendre una decisió. Avui, però, el president del Comitè Olímpic Nacional Italià, Giovanni Malagó, ha considerat que hi ha "un 99% de possibilitats" que la Serie A comenci a mitjans de juny. En aquesta línia d'avançar sobre els plans més optimistes, la Federació Italiana de Futbol ha anunciat que, juntament amb la fiscalia federal, iniciarà un període d'inspecció per comprovar que "s'estan respectant les indicacions contingudes als protocols sanitaris". Sempre que tot funcioni correctament, tiraran endavant els entrenaments en grup i s'avançarà per reprendre la Serie A. A la lliga italiana encara li queden una dotzena de jornades per jugar, i recentment la Federació va acceptar que el termini de finalització de la temporada pogués allargar-se fins al 2 d’agost.

França, pensant en la Champions

La Ligue 1 francesa va quedar cancel·lada en ple confinament, i això ja ha generat reaccions dels dos clubs que veuen afectada la seva participació a la Champions, el Lió i el PSG. "El partit davant el Juventus està programat per al 7 d'agost a Torí a porta tancada. Si res no canvia, el Lió i el PSG poden ser massacrats pels seus rivals perquè ells tindran una preparació que nosaltres no tindrem", es lamentava Jean Michel Aulas, president del Lió. Aulas es queixa de la "decisió prematura i no del tot legal" d'anul·lar el campionat francès en contra de la voluntat de la UEFA, i ara busca la millor opció per preparar el seu equip per competir a la gran competició europea.

No tira endavant la denúncia als Països Baixos

Juntament amb Bèlgica, la lliga dels Països Baixos va ser de les primeres a determinar que la temporada quedava nul·la i que l'Eredivisie no es reprendria. La decisió implicava que ni hi havia campió, ni descensos ni ascensos. Això va provocar la queixa dels dos líders de Segona Divisió, el Cambuur i el De Graafschap, que aspiraven a pujar, però aquest dijous un tribunal d'Utrecht ha fallat en favor de la Federació Neerlandesa de Futbol i manté la suspensió dels ascensos.

Futbol amb públic

A les illes Fèroe, arxipèlag de 51.000 habitants, fa una setmana que es va reprendre la lliga i ara el següent pas és obrir la porta dels estadis al públic. La intenció del govern és que puguin accedir a veure els partits de la Betrideildin (nom de la lliga local) un nombre determinat d'espectadors, "per minimitzar el risc d'infecció". La mesura entra dins dels plans de la fase 3 de desescalada del país, que redueix de dos metres a un metre la distància de seguretat interpersonal i fins i tot permet fer reunions de cent persones. L'interès per seguir una de les poques lligues actives a Europa ha fet que el futbol de les illes Fèroe interessi als països veïns, i Noruega, Dinamarca i Suècia han comprat els drets per retransmetre els partits.