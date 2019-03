El fiscal qualifica de "paranoia" la tesi de Rosell que diu que està sent perseguit per haver presidit el Barça

El fiscal ha qualificat aquest dilluns en el judici de "paranoia" la tesi de Sandro Rosell que és perseguit per haver presidit el Barça i ha mantingut que l'expresident blaugrana està sent jutjat per haver blanquejat i repartit les comissions rebudes per l'expresident de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) Ricardo Teixeira.

L'Audiència Nacional ha reprès la vista amb l'informe del fiscal José Javier Polo, que ha demanat sis anys de presó per a Rosell, cinc per al seu soci, l'advocat andorrà Joan Besolí; un any i onze mesos per a Marta Pineda –la dona de Rosell–, Pedro Andrés Ramos González i Shahe Ohannessian, i un any i sis mesos per a José Colomer Esteruelas –els últims quatre com a testaferros.

Per al fiscal, en el judici s'ha provat que els acusats van cometre delictes de blanqueig de capitals i participació en grup criminal, si bé ha rebaixat les penes que demanava d'entre sis i onze anys de presó per als acusats en apreciar inicialment delicte continuat de blanqueig i organització criminal.

"No s'ha perseguit cap acusat per les seves circumstàncies personals; això només serveix per alimentar una paranoia. No hi ha hagut persecució contra Rosell de cap classe i menys pel fet que hagi sigut president d'un club de futbol", ha assegurat el fiscal.

José Javier Polo ha indicat que els acusats van formar, almenys des del 2006, una agrupació delictiva dedicada al blanqueig de capitals a gran escala coneixent la procedència il·lícita dels diners. Ha afegit que actuaven sota iniciativa i coordinació de Sandro Rosell –que va presidir el Barça entre 2010 i 2014– i d'acord amb les capacitats que cadascú aportava, amb especial rellevància per a Joan Besolí, gestor de professió i titular d'un important nombre de societats i comptes bancaris a Andorra.

Segons el fiscal els acusats facilitaven les seves relacions personals i professionals, els seus coneixements sobre operativa bancària, la creació i ús de denominacions socials de les quals eren titulars, les seves identitats i els seus comptes per permetre que altres persones fessin operacions per incorporar al tràfic legal els beneficis d'activitats il·lícites. Moltes societats eren tapadores, purament instrumentals, no tenien infraestructura i estaven radicades en paradisos fiscals, ha afegit el representant de la fiscalia.

El fiscal ha concretat que els acusats van ocultar les comissions il·lícites obtingudes per Ricardo Teixeira, que va ser president de la CBF entre 1989 i 2012 i que ha sigut objecte d'investigacions al Brasil, els Estats Units, Andorra i Suïssa, segons ha recordat el fiscal.

Polo ha afegit que aquestes comissions procedien d'un contracte de compravenda de l'any 2006 de drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol realitzat a través de la CBF en favor de la societat International Sports Events perquè una televisió de l'Aràbia Saudita retransmetés 24 partits amistosos, i un altre del 2008 d'esponsorització signat amb Nike. El fiscal ha aclarit que la CBF és una associació de dret privat de caràcter esportiu i sense ànim de lucre però d'interès col·lectiu.

També ha recordat que els dos antecessors de Teixeira a la Confederació Brasilera de Futbol estan condemnats: "¿Com dirà la CBF que ha sigut perjudicada en els seus interessos quan ha sigut dirigida per aquesta mena de persones?"



Segons el fiscal, Sandro Rosell va articular amb la resta d'acusats una sèrie de mecanismes per ocultar els beneficis de Ricardo Teixeira, amb els quals va aconseguir blanquejar gairebé vint milions d'euros (exactament 19.972.612), dels quals s'hauria quedat suposadament uns 6,5 milions.

Polo ha especificat que van blanquejar 8.392.612 euros a través d'una societat instrumental, Uptrend Development LLC, i un entramat societari complex amb comptes en bancs d'Andorra per fer arribar els diners a Ricardo Teixeira, allunyant-los del seu origen, fragmentant-los i enfosquint la seva traçabilitat.

El mateix van fer amb 6.580.000 euros a través de la venda simulada de l'empresa Bonus Sport Marketing (BSM), propietat de Sandro Rosell i de la seva esposa, en què va participar com a comprador el també acusat Shahe Ohannessian.

Finalment, el fiscal ha esmentat el blanqueig de 5 milions d'euros per ocultar comissions il·legals pel patrocini de Nike a la CBF.