El fiscal rebaixa la petició de presó per a Rosell d'11 a 6 anys

El fiscal ha rebaixat aquest dijous la petició de presó per a l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell d'onze a sis anys per blanquejar presumptament vint milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), dels quals se n'hauria quedat almenys 6,5. En el judici que se celebra a l'Audiència Nacional, el fiscal José Javier Polo ha rebaixat també la sol·licitud de deu a cinc anys de presó per al soci de Rosell, l'advocat andorrà Joan Besolí, i de set a un any i onze mesos per a la seva esposa, Marta Pineda.

El fiscal també ho ha fet respecte a tres presumptes testaferros per als quals demanava entre sis i vuit anys de presó i ara entre un any i sis mesos i un any i onze mesos. En tots els casos, la fiscalia els acusa de blanqueig de capitals i grup criminal mentre que els advocats de la defensa demana l'absolució de tots els acusats.