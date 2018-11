La reacció de Guardiola quan li pregunten qui és millor entrenador, si ell o Mourinho

Pep Guardiola ha tornat a defugir de fer comparacions. Durant la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de Campions que el Manchester City juga aquest dimarts contra l'Olimpique de Lió, un periodista va preguntar al tècnic català qui és millor entrenador, si ell o José Mourinho, actual entrenador del Manchester United.

L'exentrenador del Barça va posar cara d'incrèdul davant la pregunta que acabava de rebre, va bufar i, en broma, va fer un gest insinuant que volia donar un cop de puny al periodista francès que li havia fet la pregunta.

Guardiola i Mourinho van viure dies intensos quan eren els entrenadors del Barça i del Reial Madrid respectivament. De fet, Andrés Iniesta, durant l'entrevista que va concedir al programa 'Salvados', va recordar la tensió d'aquells dies: "Mourinho va ser el component clau de la mala relació que hi va haver en aquella època entre Barça i Madrid –va explicar–. Qui no ho vulgui veure és que traspassa els límits de la radicalitat. Allò va fer molt de mal a la selecció, als companys. Era surrealista. No veies la rivalitat de sempre, veies odi. Es conreava aquest ambient i era insuportable".