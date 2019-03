La salvació com a objectiu compartit entre el Nàstic de Tarragona i el Saragossa

Cada partit és una final, i més si és contra un rival que té la salvació, també, com a objectiu prioritari. El Nàstic de Tarragona afronta el duel contra el Saragossa (21 h, Gol) com un partit a vida o mort. Els tarragonins són últims amb 24 punts, a sis de la salvació que marca el Lugo amb 32. El Saragossa es troba més ben posicionat, però no es pot adormir. Són dissetens amb 34 punts, quatre per sobre del descens.

El futur d'Enrique Martín a la banqueta tarragonina semblava ben fosc després de la derrota contra el Màlaga. Malgrat això, el club va decidir ratificar el seu entrenador fins a final de temporada. "Em sento com un entrenador nou que acaba d'arribar", assegurava Martín a la roda de premsa prèvia al partit de dilluns.

Nàstic i Saragossa només sumen una victòria i un empat en els últims sis partits. Unes dinàmiques totalment idèntiques. Els dos conjunts es van veure les cares a la jornada 13 de Lliga amb una clara victòria del Saragossa per 1-3. Fali va avançar els locals amb un gol matiner, però Djetei en pròpia porta, Pep Biel i Álvaro Vázquez al descompte van col·locar l'1-3 definitiu al Nou Estadi.

Els tarragonins no perden a Saragossa des de la temporada 2008-09. En tres enfrontaments a la capital aragonesa hi ha hagut dues victòries del Nàstic i un empat –en l'última visita.

Enrique Martín no podrà comptar amb Javi Márquez ni Sebas Corsi per lesió, mentre que recupera el central Mikel Villanueva, que va perdre's el partit anterior per sanció.