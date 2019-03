La selecció veneçolana, pendent del futur del seu tècnic

La sorpresa ha saltat a la roda de premsa de la selecció veneçolana. Rafael Dudamel, el tècnic de la 'vinotinto', no ha atès els mitjans de comunicació. En lloc seu ho ha fet l'ajudant, Marcos Matías, en un clar símptoma que el seu futur com a entrenador del combinat veneçolà penja d'un fil.

El conflicte polític que plana sobre el país pot portar a la deriva, també, la seva selecció de futbol. Dudamel va posar el seu càrrec a disposició després de destapar-se unes fotografies de la selecció amb Antonio Ecarri, ambaixador veneçolà a Espanya i representant de l’Assemblea Nacional que encapaçala Juan Guaidó. Unes fotografies que, segons Dudamel, són fruit d’una “visita antiètica i molt irrespectuosa”, que “han polititzat” la selecció, però que en els temps que viuen, ajuntades amb la derrota d’avui contra el combinat català, poden ser l’excusa perfecta per fer-lo fora del càrrec i trencar l’anhel de 30 milions de veneçolans que troben, en el futbol, l’únic objectiu compartit entre partidaris i detractors de Nicolás Maduro.

La bona feina de Dudamel fa que Veneçuela somiï el seu primer Mundial, potser l’excusa que podria ajudar a cosir l’estrip que hi ha en un país que necessita dosis d’alegria. Matías, de moment, ha explicat que cal esperar a arribar a Veneçuela per prendre les decisions oportunes: "A dia d'avui no hi ha res decidit. Són els dirigents els que tenen l'última paraula ara", explicava.

Sobre la selecció catalana, ha dit que l'única cosa que li falta és poder participar en un Mundial: "Té jugadors per fer-ho. Per a nosaltres ha sigut un partit amb una bona intensitat per preparar-nos per a la Copa Amèrica".

Bones sensacions al grup català

Gerard López ha comparegut a la roda de premsa satisfet de la gran jornada que ha viscut al capdavant de la selecció catalana absoluta de futbol. "Ha sigut un molt bon partit. Estic molt content perquè els jugadors s'hi han implicat. Ha sigut una festa rodona", valorava. El seleccionador català, que s'ha desfet en elogis als seus jugadors, ha volgut deixar clar que la seva sensació era que el conjunt que dirigeix és una selecció "amb un nivell més alt del que es pensa".

Sobre el partit, ha destacat l'encert que han tingut a la segona part i, per damunt de tot, dos noms propis: Sergio García i Riqui Puig. Un veterà i un debutant. Del de l'Espanyol, que s'ha convertit en el jugador que ha vestit més vegades la samarreta de Catalunya en l'època moderna (16), ha explicat que malgrat venir d'una lesió, "volia ser-hi": "És un jugador molt implicat amb aquesta selecció. Em sembla un jugador que trobarem a faltar quan no hi sigui", ha dit. Sobre el del filial blaugrana, tampoc ha tingut impediments per reconèixer que creia que era "un jugador especial": "Té talent, però encara ha de polir coses. L'hem de fer i l'hem d'ajudar a créixer, però té coses diferents", explicava. "Crec que es mereixia el premi de venir a jugar amb nosaltres. És el pal de paller d'aquesta nova generació de joves jugadors catalans, però cal tenir paciència".

També ha tingut paraules per a Gerard Piqué, el qual considera "un referent", i sobre el seu rival, Veneçuela, de la que ha dit que és "una selecció que està en creixement i en condicions de competir contra les grans seleccions sud-americanes". La llàstima de tot plegat, per a López: "D e moment, no puguem donar-hi la continuïtat que volem".