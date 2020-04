La UEFA ajorna l'Euro femenina al 2022

Ja feia dies que les previsions anunciaven que passaria i aquest dijous s'ha fet oficial: la UEFA mou un any la celebració de l'Eurocopa femenina, que passarà a disputar-se entre el 6 i el 31 de juliol del 2022. La programació era que es jugués el pròxim estiu a Anglaterra, però la coincidència amb l'Eurocopa masculina i amb el torneig olímpic a als Jocs Tòquio han provocat que s'ajorni un any el torneig continental.

"Hem considerat curosament totes les opcions, amb el nostre compromís amb el creixement del futbol femení. Amb aquest moviment ens assegurem que aquesta competició sigui l'únic gran torneig de futbol de l'estiu, i així li donem el protagonisme que es mereix", ha declarat el president de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Durant el Mundial, de fet, aquesta va ser una de les queixes més fortes de les jugadores, que van veure com la gran final coincidia amb dos esdeveniments més: la final de la Copa Amèrica i la Copa Or. "És un horari pèssim per a tots, no els sembla una falta de respecte?", es preguntava Megan Rapinoe, que va erigir-se en la veu de tot el futbol femení per denunciar-ho. "Em sembla una idea terrible fer-ho coincidir tot en el mateix dia. Hi ha altres finals, però aquesta és la final del Mundial. És el dia de cancel·lar-ho tot! M'ha semblat escoltar que no s'havien aturat a pensar-ho i que això era el problema. Em sembla increïble que no hi pensin quan la data de la final del Mundial se sap des de fa molt de temps!".

La responsable del futbol femení a la UEFA, Nadine Kessler, ha refermat la decisió. "Creiem que és el millor per a tothom al futbol femení, per al torneig, per a les jugadores, per als aficionats, per als patrocinadors... És l'esdeveniment esportiu femení més iportant d'Europa i un dels més grans del món i necessita i mereix una plataforma pròpia".

La postura dels organitzadors anglesos també ha acceptat la decisió. "Beneficiarà al torneig, perquè li crearà una finestra pròpia dins del calendari de futbol. També ens permetrà tenir més temps per preparar-nos en aquest moment de reptes arreu del món, per poder oferir un esdeveniment inoblidable".