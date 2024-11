La Kings League de Piqué toca fons a Espanya: per què?

BarcelonaLa Kings League està registrant els pitjors nivells d'audiència de la seva curta història. Durant els seus inicis, la competició que ajuntava futbol, daus, cartes i normes boges va cridar l'atenció de milers d'espectadors d'arreu del món amb la intenció de fer un producte més divertit de cara als més joves. “Una de les raons per les quals comencem la Kings League és perquè vaig veure els meus fills veient un partit de futbol i després de deu minuts estaven amb els seus telèfons mirant una altra cosa”, deia Gerard Piqué quan va crear la lliga. Tanmateix, gairebé dos anys més tard, la competició ha perdut volada i els nivells d'audiència s'allunyen dels obtinguts durant els primers splits, que és com se'n denominen les edicions. El hype va a la baixa.

El primer split (gener-març del 2023) va crear una gran expectació per a tots els públics, com bé diu l'exjugador Raúl Martínez, que va competir primer amb els Troncos i després amb Jijantes FC. “Vivim en una societat on ens agrada la innovació. Quan es va crear la lliga va impactar i enganxar la gent”, assegura en conversa amb l'ARA. Aquest impacte va fer que durant els primers tres mesos, les jornades de lliga comptessin amb una mitjana de 557.000 espectadors (dades del servei d'estadístiques d'estríming TVTOP). Fins i tot es va arribar a obrir el debat de si aquesta lliga de nova creació amenaçaria el tron de les competicions tradicionals de futbol en termes d'audiència.

Durant aquest temps, la Kings va superar tres vegades la xifra del milió d’espectadors en directe sumant les plataformes de Twitch, YouTube i TikTok. La primera va ser quan 1,37 milions d'espectadors es van connectar per veure el retorn a un camp de futbol del Kun Agüero després de la seva retirada. La segona vegada (durant la vuitena jornada) va aconseguir arribar als 2,22 milions d'espectadors gràcies a l’aparició de Ronaldinho a la competició. També hi va haver màxims durant la final disputada al Camp Nou, on van aconseguir vendre 92.522 entrades. Fins a 2,16 milions d’espectadors van estar connectats en el pic de la transmissió. "Quan vam jugar les finals del Camp Nou, la rebuda va ser de partit de Champions, se’m posava la pell de gallina”, explica nostàlgic Martínez, que va perdre la semifinal.

El segon split (maig-juliol del 2023), va coincidir amb l'inici de la Queens League, la lliga femenina. En aquest punt, la competició va notar una davallada d’audiència notable. Les dades de TVTOP mostraven que els dissabtes de Queens no s'arribava als 200.000 espectadors de mitjana, mentre que els diumenges de Kings giraven al voltant dels 415.000. Aquesta baixada d'espectadors ja estava prevista: “La gent de la lliga sabia que els números que van obtenir a l’inici eren insostenibles. Des de dins es fixaven molt en quina seria la xifra en la qual aconseguirien estabilitzar-se”, afirma Raúl Martínez. Tot i el descens, es van vendre fins a 57.000 entrades a les fases finals que es van disputar al Cívitas Metropolitano de Madrid.

A més, durant aquest segon split, Mediaset va obtenir els drets de la competició a canvi d'un milió d’euros, i va emetre la segona temporada de la lliga de Piqué per televisió, però va ser un fracàs. La competició va aconseguir una quota de mitjana del 2,8%, i les dades de la franja van empitjorar respecte als diumenges de l’any anterior. En conseqüència, Mediaset va decidir no continuar apostant per la lliga.

La gran baixada d'audiència

Després de l'estiu del 2023, la Kings League va voler ser pionera creant una competició mixta, la Kingdom Cup, on una part la jugava un equip masculí, i l'altra, el femení del mateix club. L'audiència no va respondre i les reproduccions es van desplomar més d'un 50%. Martínez confessa a l'ARA alguns dels motius per què la lliga no ha tornat a enganxar a la gent: “S’ha perdut continuïtat, abans hi havia un storytelling més marcat, hi havia més conflictes que generaven disbauxa, una mica de merder i polèmica, que és el que li agrada a la gent”. Malgrat això, la competició seguia sent líder a les plataformes d'estríming cada diumenge, en part gràcies al públic provinent de l'Amèrica Llatina, que s'hi va començar a enganxar després de l'anunci de la creació de la Kings League Americas, que es disputaria a Mèxic.

No va ser fins al gener del 2024 que es va iniciar tant la Kings League Americas com el tercer split de la Kings League a Espanya. Aquesta compaginació va provocar que l'audiència de la competició espanyola baixés un 65,5% respecte al primer trimestre de l'any anterior, segons TVTOP. En canvi, a Amèrica la lliga està triomfant, com bé expressa l'actual jugador d'El Barrio, Marc Valiente. “Ara a l’Amèrica Llatina hi ha molt seguiment, potser més que a Espanya, però és normal, ja que hi ha més població i per a ells és nou, fa poc van crear la seva lliga”, diu el jugador català a l'ARA.

Ni Lamine Yamal evita que els números toquin fons

L'actual split (el quart) de la Kings League masculina està veient com setmana rere setmana l'audiència està baixant tot i l'anunci de Lamine Yamal com a futur nou president d'un equip de la lliga. Durant la primera jornada (15 de setembre) una mitjana de 170.000 espectadors van estar connectats veient els partits. Però gairebé dos mesos després, durant la vuitena jornada (10 de novembre), la lliga ha tocat fons. Només han aconseguit atreure una mitjana de 85.000 espectadors per partit sumant tots els canals. L'audiència mitjana de totes les jornades de l'split 4 ronda els 122.000 espectadors per jornada, cosa que significa que n'han perdut més de 434.000 en 20 mesos.