Kilian Jornet aconsegueix el triomf a l'Altitoy

Kilian Jornet torna a les curses clàssiques de l'esquí de muntanya: per equips, en recorreguts alpins i tècnics i per etapes. Aquest diumenge ha aconseguit la victòria a l'Altitoy, una cursa que convida als seus més de 600 participants a descobrir el Pirineu francès.

Jornet arribava a la prova encara amb alguns dubtes després de l'operació a les dues espatlles a la qual es va sotmetre fa uns mesos. A les proves individuals que havia disputat fins ara no havia volgut forçar per evitar caigudes i una possible recaiguda en la lesió. No obstant això, Kilian Jornet es troba totalment recuperat, i així ho ha demostrat imposant-se, al costat de Jakob Herman, a les dues etapes de la Altitoy.

Aquest dissabte es va disputar la primera etapa a la zona de Tourmalet-Barèges. Jornet i Herman van partir líders des de l'inici, al costat d'un grup de quatre parelles més. A la part final del recorregut, el duo s'escapava dels francesos Xavier Gachet i William von Mardion i aconseguien la victòria d'etapa.

Aquest diumenge, Jornet i Jakob han sortit a rematar la feina feta i s'han col·locat en la primera posició des del principi; una posició que no han abandonat fins a tornar victoriosos a Luz Ardiden i sumar la victòria global de la prova.

Aquesta és la segona victòria de Jornet a la prova, després d'haver-la guanyat ja el 2016 al costat de Matheo Jacquemoud. "Estic molt content de tornar a fer curses d'esquí de muntanya amb l'estil clàssic, com a mi m'agraden. És la primera vegada que corria amb Jakob i la veritat és que ens hem entès molt bé. L'Altitoy és sempre una gran carrera i un any més no ha decebut".

Kilian Jornet passarà les pròximes setmanes preparant-se per un dels grans objectius de la temporada, la Pierra Menta, que es disputarà a Arêches Beaufort el 14 de març.