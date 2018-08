Kilian Jornet guanya per sisena vegada a la Sierre-Zinal

Kilian Jornet s'ha imposat aquest diumenge en la tercera prova del calendari de les Golden Trail Series, una cursa de 31 km i 2.200 m de desnivell positiu que uneix els pobles de Sierre i Zinal, a Suïssa. Des de ben aviat, l'atleta català s'ha situat al grup capdavanter i, a l'equador de la prova, s'ha escapat juntament amb Rob Simpson per acabar creuant la línia d'arribada en solitari amb més de 1'30" d'avantatge sobre Simpson. S'ha imposat amb un temps final de 2h 31' 39".

Una nova victòria per a Jornet, que segueix acumulant victòries després que, fa dues setmanes, s'imposés a la Comapedrosa Skyrace a Andorra. Després del triomf d'avui en terres suïsses, el català ha mostrat la seva satisfacció: "Ha sigut una gran cursa. Sempre és especial córrer a Sierre-Zinal. Hem sortit amb un grup de corredors davant i després hem estat junts amb el Rob, lluitant durant bona part de la cursa, fins que a la part final he pogut obrir un forat. Sierre-Zinal no et dona descans i has d'estar donant el 100% durant tota la cursa". Jornet també ha tingut paraules per als seus seguidors i per als aficionats en general: "Gràcies a tota la gent que ha estat animant durant tot el recorregut i als que han seguit la cursa online"

Després del triomf d'aquest diumenge, Jornet s'ha convertit en l'únic atleta que ha conquerit la mítica prova suïssa en sis ocasions, després de guanyar les edicions del 2009, 2010, 2014, 2015 i 2017. Fins ara compartia amb Pablo Vigil l'honor de ser els únics atletes amb 5 corones. La pròxima competició en la qual participarà Jornet serà a Kima (Itàlia) el 26 d'agost, una cursa de 52 km i 4.200 m de desnivell positiu.