El Barça Lassa deixa el Pitiu Rochel sense final (34-18)

El Barça Lassa d'handbol ha aixecat aquest diumenge la seva sisena Copa del Rei d'handbol consecutiva en la final d'Alacant contra el Conca (34-18), fent-se més rei de copes, jugant a fer previsible el tòpic de 'un dia més a l'oficina'. Va guanyar el Bidasoa -el segon millor joc estatal- a un partit a la Copa Asobal i aquesta setmana ha gestionat com ha volgut el format de fase final a vuit per reforçar la condició de superioritat. De tots els colors. La Copa de tres dies examina la rauxa i la pissarra. D'energia incontrolada, el Conca en va servit. Però l'handbol no només són contactes en defensa, xuts de 10 metres i la cridòria d'una afició fidel que ho protesta tot, el que té sentit i el que no.

L'equip blanc ha arribat al partit del diumenge perquè ha sabut competir al Pitiu Rochel. El plantejament de jugar-s'ho tot a l'encert dels canoners sense treball previ, obviant extrems i a estones el pivot, funciona una estona. El Barça ha trencat el partit quan Leo Dutra no ha pogut armar bé el braç, perquè el desgast pesa, i Maciel ha desaparegut a la porteria. Dos arguments aïllats contra un bon rendiment del Barça, que té repertori suficient com per mantenir la frescor a la final de Copa.

No ha estat el millor dia de Palmarsson, ni de Dika Mem, ni Dolenec, ni Aleix Gómez i Aitor Ariño a les cantonades. La dimensió del campió comença a ser tan rodona que no lamenta les seves particulars llistes negres. Si el 6:0 defensiu i Gonzalo Pérez de Vargas funcionen, l'equip acaba trobant la seva millor versió, de menys a més, aprofitant la inèrcia de recuperar pilotes i sumar fàcil a la contra. El Barça t'exigeix un partit de 10 per discutir-li la victòria. Si és de 8 i només vint minuts, com aquesta nit, els títols acaben al Museu de les seccions del Palau. El conjunt culer ha posat una marxa més després del descans, polint una primera meitat correcte per acabar cedint sis gols en l'últim tram del partit. "Primer cal arribar fins aquí per poder lluitar pels títols i gaudir d'aquestes coses", ha dit Pascual ja amb la medalla al cap. El Barça, ara sí, ja pensa en els quarts de final de la Lliga de Campions i l'objectiu del ple de títols.