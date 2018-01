El català Dani Juncadella sortirà sisè a les 24 Hores de Daytona

Aquest dissabte (20.40 h, hora catalana) arrencaran les 24 Hores de Daytona. I ho faran amb el Cadillac de l'holandès Renger van der Zande sortint primer. Aquest dijous a la nit s'ha disputat la sessió de classificació que determina l'ordre de sortida i l'holandès Van der Zande (1:36.083) ha aconseguit pispar-li el millor temps al brasiler Helio Castroneves (Acura DPi) per tan sols set mil·lèsimes. Tercer sortirà el portuguès Filipe Albuquerque, amb un Cadillac DPi.

El barceloní Dani Juncadella, que aquest any debuta a aquesta prova, sortirà des del sisè lloc després que el seu company d'equip Frijns (l'holandès ha estat el pilot triat per l'equip per fer la sessió classificatòria) aconseguís un bon temps durant els quinze minuts que els prototips han pogut estar a la pista.

Como mola USA!!! Gran qualy, saldremos 6° a carrera. Buena posición para luchar 24h 💪🏼💪🏼💪🏼 — Dani Juncadella (@dani_juncadella) 25 de gener de 2018

Per la seva banda, l'asturià Fernando Alonso, pilot de F1, començarà la prova des del 13è lloc. Pel que fa a l'altre català present a la prova, Miquel Molina, el seu equip arrencarà 29è de la general i segon de la seva categoria, la GTD (GT Daytona), la reservada per als cotxes menys ràpids de la cursa. El català ha estat l'encarregat de classificar el Ferrari de l'equip Risi Competizione.