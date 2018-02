Les noies de la graella de F1 seran substituïdes per nens

Després d'anunciar que la Fórmula 1 deixaria de tenir les noies de la graella, aquest dilluns els organitzadors del campionat han explicat que seran substituïdes per nens.

En el marc del programa Grid Kids [nens de la graella], la F1 utilitzarà els joves pilots per acompanyar els pilots titulars del campionat en els minuts previs a l'inici de cada cursa. Aquests nens, que canviaran a cada Gran Premi, seran escollits pels clubs automobilístics locals en funció dels seus mèrits esportius o per sorteig.

"Aquest serà un moment extraordinari per a aquests joves: imagineu-los aturats al costat dels seus herois mirant com es preparen per competir i al costat de l'elit de l'elit de l'automobilisme en aquests preciosos minuts just abans de la sortida!", afirma Sean Bratches, director general de la F1, a través del comunicat on s'han informat dels canvis.

La F1 es justifica

La decisió de no fer servir més la imatge de les 'noies del paraigua' a les prèvies de la cursa havia estat rebuda amb aplaudiments, tot i que també s'havien sentit algunes veus discordants, sobretot d'antics pilots de F1. Finalment, els organitzadors del campionat han fet un cop de timó, han apostat pels nens i han justificat la decisió dient que era una oportunitat de "motivar els pilots del futur".

"La F1 és la cúspide de l'automobilisme esportiu i el somni de cada jove esportista que competeix en les categories inferiors", diu Jean Todt, el president de la Federació Internacional de l'Automòbil. "Per tant, estem encantats d'apropar una mica més aquest somni als futurs campions del nostre esport, i donar-los l'oportunitat d'estar al costat dels seus herois en la graella de sortida de les carreres", afegeix.

Els 'grid kids'

No serà pas la primera vegada que els 'grid kids' s'utilitzin abans de les curses. A la Fórmula E, per exemple, van ser presents a la cursa disputada a Santiago de Xile el cap de setmana passat.

Els nens de la graella, que aniran acompanyats pels seus familiars, seran elegits en tots els grans premis de Fórmula 1 i també en les carreres de Fórmula 2 i GP3, sempre que sigui possible.

"Serà una experiència inoblidable per a ells i les seves famílies, una inspiració per seguir conduint, entrenant-se i aprenent. És la millor manera d'inspirar la pròxima generació d'herois de la Fórmula 1", conclou Sean Bratches.