La F1 diu adeu a les noies de la graella

Liberty Media, l'empresa de la Fórmula 1, ha decidit prescindir de les 'grid girls', les models que abans de cada cursa es col·loquen al costat dels monoplaces mentre els pilots acaben de rebre les últimes indicacions dels seus equips. Així doncs, a Melbourne, en la primera cita de la temporada 2018, que arrenca el 25 de març, ja no hi haurà models al costat dels cotxes.

"Durant l'últim any hem examinat una sèrie d'àrees en les quals creiem necessari una actualització per estar més en sintonia amb la nostra visió d'aquest gran esport", ha indicat en un comunicat Sean Bratches, director gerent d'operacions comercials de la Fórmula 1. "La pràctica de tenir noies a la graella ha estat un element fonamental dels Grans Premis de F1 durant dècades, però creiem que aquest costum no va en consonància amb els nostres valors de marca i que està clarament en contradicció amb les normes socials actuals. No creiem que aquesta pràctica sigui adequada ni rellevant per a la F1 i per als seus fans -antics i nous- de tot el món", ha afegit Bratches.

Diverses models, a la graella de sortida d'un Gran Premi de F1

Els primers que van decidir fer el pas van ser els organitzadors del Mundial de resistència. L'any 2015 el promotor d'aquest Mundial, Gérard Neveu, va explicar que comptar amb noies a la graella era "una cosa del passat". "La situació de la dona és una mica diferent, avui en dia", va afegir Neveu. Més tard, la Fórmula E també va decidir prescindir de les noies de la graella de sortida.