Higiene, bona alimentació i exercici, els consells per al confinament

Les mesures per frenar l'expansió del coronavirus (Covid-19) cada cop es fan extensibles a més gent. Poden suposar haver de quedar-nos confinats a casa per prescripció mèdica si ens veiem afectats, una mesura que en alguns col·lectius s'aplica per precaució. Es tracta d'un escenari del tot insòlit que pot representar un canvi radical a la nostra vida diària, així que no queda altra opció que veure com gestionar-lo de la millor manera possible. A continuació compartim algunes pautes després d'haver-ne parlat amb experts:

- Per què m'he d'aïllar?

L'aïllament domiciliari consisteix, segons detalla la conselleria de Salut, en mantenir aïllades les persones que puguin estar afectades pel virus. La Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut recomanen l'aïllament com una de les mesures més efectives per evitar la propagació del virus. Si bé la majoria de contagiats tenen una simptomatologia lleu, el confinament és necessari si es prescriu, perquè pot ser part de la solució a l'epidèmia. Els professionals sanitaris són els que el determinen en cada cas, així com la durada. No impedeix seguir convivint amb les persones de la llar, però cal extremar les distàncies, especialment quan a casa hi ha persones més grans de 65 anys, amb malalties cròniques, embarassades i infants menors de 5 anys.

- La higiene és fonamental

La persona aïllada s'ha d'instal·lar en una habitació individual, si pot ser, i ventilada. Seria convenient que tingués un lavabo propi, però si això no és possible cal desinfectar el de la casa amb lleixiu domèstic després de cada ús. Salut informa que cal que a la sala on hi ha la persona confinada hi hagi mascaretes, una solució hidroalcohòlica, un cubell d'escombraries amb tapa i pedal d'obertura amb una bossa de plàstic per als residus, mocadors d'un sol ús, fàrmacs prescrits pel personal sanitari i telèfon per estar localitzable. Troba més informació detallada aquí.

Sònia Miravet, que és metge d'atenció primària i vicesecretària del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), explica que els visitants han d'utilitzar mascareta, a més de guants d'un sol ús i una bata resistent als fluids, si escau. Cal mantenir una distància mínima d'un metre i mig o dos i estar-s'hi poca estona. "Com més estona, més risc de contagi podries tenir", avisa la doctora. Cal rentar-se les mans abans i després amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica.

Una bona higiene de mans és fonamental per a tothom. També tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús al tossir o esternudar o utilitzar la part interna del colze. El catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB) Albert Bosch ressalta que "no és que ara calguin coses que abans no calia fer, sinó recordar el que abans ja calia". Per a un rentat de mans profund les autoritats sanitàries solen indicar 40-60 segons. Bosch diu que cal dedicar-hi ben bé no menys de "20-30 segons". Detalla que aquest temps es correspondria, com diuen els anglesos, a cantar dues vegades el Happy birthday.

El contagi es produeix per la via respiratòria, però, malgrat que encara hi ha dades contradictòries, avisa que el coronavirus "sobreviu prou per donar problemes quan està en superfícies contaminades". És per això que cal netejar amb lleixiu totes les superfícies que l'admetin (Salut detalla 1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua), mentre que per a les més delicades o per a les mateixes mans també pot anar bé una solució hidroalcohòlica (si l'hem de fer nosaltres, Bosch concreta que pot ser de 70 mil·lilitres d'alcohol i 26 ml d'aigua).

- Menjar bé i no estar sempre quiets

Amb el menjar tampoc hi ha gaires secrets. Preveu un possible confinament, planificant àpats amb ingredients usuals, però fes-ho simple i sense estressos. Miravet recomana hidratar-se bé i tenir una alimentació equilibrada, amb fruita i verdura, i "menjars que no siguin pesats", fàcils de digerir, en consonància amb la reducció de l'activitat. Bosch agrega que els aliments no cuinats són més susceptibles de transmetre infeccions, però el risc es minimitza de nou amb una bona higiene. En cas que visquem sols, potser ens caldria rebre la compra a domicili. Si hem d'estar en una habitació tancats durant uns quants dies, és millor no quedar-nos quiets del tot, si és possible. "Psicològicament no és fàcil estar quinze dies sense fer cap tipus d'exercici", apunta la metge, per la qual cosa recomana aixecar-se i moure's per l'habitació cada mitja hora o fer ús d'algun aparell com una bici estàtica. Una altra opció és practicar disciplines com el ioga seguint un vídeo d'un mestre acreditat.

- No deixar-se endur per la por

D'una crisi se'n pot sortir reforçat si s'afronta adequadament. La professora del departament de psicologia social de la Facultat de Psicologia de la UB, Immaculada Armadans, admet que, per a molta gent, el fet d'haver de deixar de tenir contacte directe sense haver-se pogut preparar prèviament "pot suposar un impacte psicològic important". A partir d'aquí precisa que, "com que és una situació que no la pots canviar, el millor que pots fer és acceptar-la i buscar aspectes positius". I afegeix: "Deixar-te arrossegar per la por i totes aquestes actituds alarmistes no porta enlloc". Per rebaixar la tensió recomana compartir els sentiments amb les persones que estimem fent servir el mòbil o internet. "L'aïllament no ha de ser total comunicativament; només és físic", ressalta, i emplaça a tenir paciència. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya també ha penjat a la web una bateria de recomanacions.

- Posar-hi humor i fer el que ens agrada

Segons Armadans, per portar-ho millor també "cal sobretot distreure l'atenció i no estar tot el dia pensant-hi". Estar enganxats a la televisió o a les xarxes socials no sol ser un bon aliat. "Als ciutadans els arriba molta informació que no és certa. Això no ajuda a mantenir la calma", avisa, així que recomana assumir que estem passant per una situació transitòria i que mirem cap al futur. "Hem de pensar que ens en sortirem, i si s'hi pot posar una mica d'humor, millor. L'humor sempre és un antídot", reflexiona. També es pot aprofitar per fer les coses que sempre queden aparcades, com ara llegir un llibre, tornar-se a posar amb els idiomes (com ara veient pel·lícules en anglès) o planificar alguna cosa que ens faci il·lusió. "S'ha d'aplicar creativitat", afirma.

- Com explicar-ho als infants

No hem de deixar de banda els infants. La Unitat de Crisi de Barcelona (UTCCB), que té la seu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha elaborat en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu un seguit de consells sobre com explicar als infants què està passant. Recorden que fins i tot els menors de 6 o 7 anys naveguen per internet i que hi ha molta informació als mitjans que "pot generar sensació de por i impotència". A més, "pot ser que no ho entenguin tot i que la seva imaginació els porti a escenaris terrorífics". Recomanen reduir la seva sensació d'angoixa i por, demostrar que poden confiar els dubtes als adults i mirar de donar-los respostes certes. Depèn de com, es pot aprofitar per parlar-los de qüestions com la higiene bàsica, el funcionament del cos i la mort.