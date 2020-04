Vitrines d'ozó per desinfectar la roba, una opció del 'retail' en la reobertura

Amb la reobertura de diferents comerços durant la fase inicial de desescalada del confinament pel covid-19, les botigues de moda han posat en marxa mesures de prevenció perquè els seus clients acudeixin a comprar amb "confiança", per exemple, la instal·lació de vitrines amb ozonificadores per desinfectar les seves peces. "Volem que la gent vingui amb confiança a comprar, amb la confiança que hem preparat de tot perquè estiguin segurs", assenyala en declaracions a l'agència Efe Jaime Peña, gerent del Grupo Drop, que suma 16 negocis.

Entre d'altres, en els seus negocis s'ha creat un "protocol de recepció, de benvinguda", de manera que qualsevol client que arribi té a la seva disposició gel desinfectant i guants. A més, s'han instal·lat mampares perquè puguin abordar qualsevol assumpte amb els empleats d'aquests locals, amb la intenció d'evitar possibles contagis. "En el cas que es vulguin emprovar alguna cosa, comptem amb una vitrina d'ozó, una vitrina de vidre en la qual una màquina injecta ozó. S'hi penja la peça, es tanca la porta, esperem uns minuts i, quan s'ha desinfectat la roba de possibles virus i bacteris, se la poden emprovar de manera segura", explica Peña.

En aquest sentit, afegeix que, si el client no compra aquesta peça i la deixa al local, de nou serà sotmesa a aquest procés i, només després d'això, es retornarà al lineal que correspongui. "Tots els nostres treballadors porten mampares, després d'agafar una peça es desinfecten amb gel, es netegen les mans i segueixen un protocol cap als clients que fa gairebé impossible que es contaminin en el comerç. També es netegen els emprovadors després de cada ús. I els dependents es renten les mans si agafen una targeta, etc.", afegeix.

Sobre les màquines ozonificadores, concreta que "són màquines de fabricació espanyola, amb garantia d'un any, servei tècnic..." "S'ha fet tot a consciència i, a més, és molt innocu, el gas ozó està en tot moment en un espai controlat", assenyala. Preguntat per les expectatives, respon que vol ser "optimista" pensant que "la gent sortirà a consumir" amb "ganes". "Al cap i a la fi, si volen salvar les empreses, o consumeixen o hi haurà un problema social gravíssim", adverteix, i demana als compradors que "no tinguin por".