Col·laborar i cuidar-se, la recepta per a aquesta situació

"L'actitud col·laborativa serà imprescindible per fer front a aquesta crisi". Ho diu Sandra Farrera, doctora en psicologia que explica que l'actual situació, que ha comportat que molta gent hagi de passar molt més temps a casa que de costum, "pot ser difícil per a molta gent". Hi ha qui s'ha de quedar a casa confinat, hi ha qui es queda a treballar, i tenim la canalla que ja no té escola. Sigui com sigui, això vol dir moltes més hores de les que passem habitualment entre les quatre parets de casa. Per això la recepta de Farrera per afrontar aquesta situació passa per viure el moment com una oportunitat per parar, per cuidar-nos i cuidar els altres. "Aquest pot ser un molt bon moment per fer aquelles coses per les quals no tenim mai temps i en realitat ens agraden molt", diu, i posa com a exemple "llegir tants llibres pendents com puguem, provar noves receptes, pintar o escriure". A més, ella proposa fer activitats molt pràctiques i que són una ajuda per a la família i per a les quals segurament tampoc trobem mai temps. "Podem asseure'ns una tarda a posar en ordre les finances i intentar veure per on podem estalviar, o podem dedicar un matí a repassar tots els nostres armaris i veure quina roba fem servir i quina no, i així podem donar la que no necessitem". A banda, anima a provar coses noves que es poden fer a casa —"com meditar", diu, "que ens pot anar molt bé en aquest moment"— i que es poden fer de forma guiada amb aplicacions de mòbil. Així aquest període "estrany" en què ens trobem i que ens obliga a estar molt a casa pot ser un moment de redescoberta i de cures. Però no només cap a nosaltres. "Encara que estiguem molt a casa hem d'intentar mantenir el contacte per telèfon, o per Skype, amb amics i familiars, intentant ajudar amb tot el que puguem sobretot les persones més vulnerables o les que estan soles", suggereix.

En la mateixa línia, la psicòloga Magda Sallés també reclama convertir la situació actual en una "oportunitat per abaixar el ritme i retrobar-nos amb nosaltres mateixos". Tot i això, destaca que "hi ha gent que davant del consell de confinar-se ha decidit prendre-s'ho com si fossin unes vacances i marxar, i no és això. El problema és que ens fa por parar. Estem tan acostumats a aquest ritme de vida tan estressant que no sabem aturar-nos. Però ara ho haurem de fer per força", diu.

Ella també proposa aprofitar que estarem més temps a casa per fer activitats que ens agraden, com llegir o escoltar música, i sobretot "tenir cura dels altres". I ho explica: "Si som a casa amb els fills podem aprofitar per estar amb ells d'una altra manera, per parlar més, escoltar-los, fer coses junts, jugar-hi, llegir-los llibres... Coses que amb el dia a dia ens costa més fer per falta de temps". I el mateix recomana amb els avis i les persones grans que tenim a prop. "Si no els podem visitar hem de parlar-hi per telèfon sovint, hem d'escoltar-los, acompanyar-los i no deixar-los sols en aquests moments", diu, ja que molts estan espantats davant d'aquesta nova situació.

Estar a prop dels grans

Acompanyar els avis és el que fan habitualment des de l'Associació Amics de la Gent Gran, però en aquests moments creuen que cal cuidar-los més que mai, com a col·lectiu vulnerable que són. "El nostre principal aliat ara mateix és el telèfon", diu Albert Quiles, gerent de l'entitat, que apunta que "tenim una oportunitat com a societat de demostrar-nos que som capaços de ser solidaris, de no pensar individualment sinó de pensar en els altres, especialment els col·lectius de risc, com la gent gran". I per això ells estan intensificant l'atenció per telèfon amb tots els seus socis, ja que la presencial no la poden fer per recomanacions mèdiques. "Ara mateix veiem que les persones grans estan molt preocupades, moltes no tenen possibilitat de contrastar informació i nosaltres podem fer aquesta tasca d'acompanyament i d'informar, de tranquil·litzar i d'evitar que se sentin tan sols", destaca. Així, si entre tots fem que aquest període sigui un temps de cures, per a nosaltres i per als altres, potser haurem aconseguit treure alguna cosa positiva d'una crisi sense precedents que de ben segur que passarà a la història.