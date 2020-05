Els 'influencers' gastronòmics es posen als fogons

Els influencers de gastronomia estan acostumats a ser els primers a tastar les novetats als restaurants d'arreu per explicar-ho després a través dels seus perfils, però el confinament ha canviat molt la seva rutina, com la de tots. Tot i això, molts d’ells han viscut aquest moment de reclusió a casa com una oportunitat per reconvertir-se i passar-se a l’altra banda, és a dir, darrere els fogons, per provar de ser xefs encara que sigui durant uns dies.

Parlem amb cinc influencers gastronòmics catalans destacats sobre com viuen el confinament: tots tenen en comú que són grans menjadors, però alguns tenen poca traça a la cuina i han hagut d'aprendre a marxes forçades les tècniques bàsiques en aquestes últimes setmanes.

Alejandro Biel

"El que més trobo a faltar és compartir un dinar"

L'Alejandro Biel, amb el seu alter ego d'Instagram @gastro_barna, on té 84.400 seguidors, explica que és fill de restaurador i per tant sempre ha viscut envoltat de restaurants: “Per a mi, menjar és un plaer inesgotable, i justament aquest confinament ens està demostrant que el que més trobem a faltar és poder gaudir d’un bon dinar i compartir-lo amb amics o amb la família”. Confessa que li agrada molt més menjar que cuinar; de fet, no en té gaire experiència, només “nocions bàsiques”, diu, però aquestes jornades està compartint diverses receptes a les xarxes. A parer seu, el confinament ha sigut un moment per tornar a la cuina: “He de dir que m’està agradant moltíssim cuinar; de fet, em relaxa molt i el temps em passa volant”. I el fet de no poder sortir a conèixer nous locals ha motivat que en certa manera es tanqui a la cuina, que “s’ha convertit una mica en la nova oficina”. Per a ell, el triomf de les receptes en xarxes socials es deu al fet que l’explicació és més interactiva, dinàmica i “més visual i senzilla”. Davant la situació actual, “està clar que la gent està encantada amb les receptes, ja que no poden anar als restaurants”. En el seu cas, no ha notat diferència en likes, però sí que veu en les seves estadístiques la quantitat de gent que es guarda les receptes que fan ell i la seva mare, @pati_ro, un referent per a ell. La seva especialitat més perfeccionada són els pèsols ofegats a l'estil de Llavaneres. “Em surten boníssims", diu, mentre explica que el seu pronòstic és que la fi del confinament no acabi amb la seva experiència a la cuina, ja que, assegura, cada cop en gaudeix més.

Lourdes López

"Amb el confinament tots ens hem acostat a la cuina"

La influencer i periodista gastronòmica Lourdes López, amb 32.000 seguidors a @_louloulopez, visita habitualment dos o tres restaurants per setmana. “M’agrada molt menjar, moltíssim; si no, no podria dedicar-me al que em dedico. Ara bé, cuinar per als meus familiars i amics també un plaer. És com fabricar un amor que es pot deglutir”. Per a ella, en la situació actual de confinament, el que els anglesos anomenen do it yourself (fes-ho tu mateix) ha pres encara més força. “Crec que el confinament ha sigut un moment en què tots ens hem acostat més a la cuina, per necessitat, per plaer i per evasió mental”, diu. En el seu cas ja ho feia abans, fins i tot amb algun curs especialitzat, i aquest coneixement ara el comparteix a les xarxes. En el seu cas presenta unes receptes on combina les imatges cuidades de productes de molta qualitat i ben emplatats. Per fer aquestes receptes, López compta amb una “immensa” selecció de llibres de cuina a casa i col·leccions catalogades, a banda de tenir anotades totes les receptes de les seves àvies, besàvies, mare, tieta i sogra pas per pas i “molt ben documentades”, diu. Però López és conscient que la cuina, en el seu cas, tindrà un límit: “Siguem realistes: quan reprengui el meu dia a dia, els continguts que ofereixo a xarxes canviaran”. I és molt probable que hi tornem a veure restaurants i locals.

Miquel Moreno

"Quan això acabi hem de tornar a omplir els restaurants"

Amb 48.100 seguidors a @bcngourmet, Miquel Moreno té el menjar com a afició: “Des de ben petit els meus pares ja feien turisme gastronòmic”, explica. Més partidari de menjar que de cuinar, no és qui tradicionalment fa grans elaboracions culinàries a casa seva, sinó que és “el que s’encarrega de fer les barbacoes, tallar el pernil, fer truites i pasta”. Però aquesta situació ha canviat les últimes setmanes: “Durant el confinament, els que no cuinem ens hem posat les piles”. De fet, aquests dies han sigut per a ell l'entrada en aquest àmbit: “Ara tinc més temps per cuinar, em distreu i m'agrada”. A banda, constata que les receptes compartides a les xarxes reporten més likes i seguidors, cosa que li dona un cert component addictiu: “Penjar una recepta i veure que la gent la replica enganxa i fa que en vulgui fer més”, diu. Moreno transforma les seves receptes en vídeos ràpids, que posicionen millor, arriben a més gent i mostren el procediment. I això es transforma en un contingut interessant: “Abans, quan recomanava restaurants, veia que la gent quan hi anava m’escrivia satisfeta perquè els havia agradat. Ara, en canvi, m’etiqueten a les receptes que han fet”. L'especialitat del Miquel és “l'autèntica carbonara”, que té com a ingredients pasta, ou, guanciale, formatge pecorino, sal i pebre, diu. Després del confinament els fogons de casa seva no s'apagaran del tot, però avisa: “Alguna recepta faré, però vull tornar a recomanar restaurants. El sector està patint molt, i els que tenim grans comunitats hauríem d’ajudar-los. La gent ha de tornar a omplir els restaurants!”

Ariadna Rodrigo

"He descobert que cuino millor del que em pensava"

L'Ariadna Rodrigo, @foodyingbcn, amb 50.400 seguidors, confessa que sempre li ha agradat molt menjar, i, si bé abans del confinament li agradava més menjar que cuinar, ara li agraden totes dues coses, ja que cuinant es distreu, mentre que menjant gaudeix. L'Ariadna cuina des que es va independitzar i hi té poca experiència, apresa des de la distància al costat de la seva mare quan cuinava. El confinament li ha reportat sorpreses: “He descobert que cuino molt millor del que em pensava, mai havia tingut temps per dedicar-m'hi”, diu. El fet de no poder sortir a conèixer nous locals és el que l'ha impulsat a la cuina: “Vull menjar igual de bé, però no tinc ningú que em cuini, així que menjar bé depèn de mi!” En el seu cas, intenta replicar les receptes que més li agraden dels seus restaurants preferits, però ho fa a la seva manera i després les penja a Instagram. “La gent acostuma a compartir-ho més, i sobretot a guardar-s’ho i recomanar-ho als amics”, explica. Quan cuina s'inspira en les creacions de cuiners com ara Nandu Jubany, Carles Gaig i Clara Villalón, però també busca a Instagram i YouTube. “La cuina tradicional és el meu punt fort. Em quedo amb el pollastre rostit i les croquetes”. Per a ella, el confinament ha sigut l'inici d'una història d'amor amb els fogons: “M’he enamorat de la cuina. Amb aquest confinament he fet un màster. He buscat moltíssimes receptes, he trucat a amics xefs per fer-los consultes i fins i tot m’he atrevit a fer petites creacions pròpies”.

Llorenç Porta

"Mai havia cuinat tant ni tan seguit"

Llorenç Porta, conegut a Instagram com a @kitmesures, on té 32.000 seguidors, assegura: “Feia molt de temps que només cuinava algun dia el sopar i ara fa 44 dies que cuino cada dia per a la meva família”. El confinament ha fet que hagi hagut de canviar els hàbits que tenia sobretot els caps de setmana, que eren sortir a gaudir dels seus restaurants preferits i provar noves propostes. Assegura que els likes i seguidors no li preocupen gaire i que està més pendent de la quantitat que de la qualitat: si fos així diu que “escriuria en castellà i, de ben segur, tindria molts més seguidors”. “Dit això, sí que és veritat que una sola fotografia amb una recepta d'uns dònuts que vaig penjar fa uns dies m'ha reportat més seguidors que en tota la resta de l'any”, reconeix. I explica: “Aquests dies he comprovat que els directes d'Instagram i les videoreceptes tenen molta acceptació, perquè a la cuina no hi ha res millor que veure-ho fer”. Porta recorda que “menja tothom" i que no tothom sap cuinar, així que aquestes publicacions a les xarxes sempre permeten aprendre alguna cosa nova. “Mai havia cuinat tant, i tan seguit. I s'ha despertat la fera”, avisa.