Una passarel·la de contrastos

260x366 Un 'look' de la col·lecció de Lera Mamba Un 'look' de la col·lecció de Lera Mamba

Contrastos i diversitat. Així va ser la primera jornada del 080 Barcelona Fashion, que enguany arriba a la 25a edició. S’hi van poder veure les propostes de marques petites emergents al costat de grans firmes amb molta tradició comercial, un clar reflex del que és aquesta passarel·la. Tal com va dir la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, “una autèntica plataforma de la moda i el disseny català”. Chacón va destacar que el 080 és “un referent de creació al sud d’Europa” i va recordar que Catalunya “té un ecosistema de moda molt fort amb Barcelona com a símbol de creativitat i disseny” i que aquests dies viu la seva setmana gran.

La marca Lera Mamba, de la jove dissenyadora Marta Pujol, de 27 anys, va ser l’encarregada de donar el tret de sortida amb la seva col·lecció per a la primavera-estiu 2020. Peces còmodes, monocolor i oversize configuren una col·lecció en què la dissenyadora ha jugat amb alguns detalls com les espatlles bollades i les butxaques per fora. Una proposta en què el color cru va ser el protagonista excepte en algunes peces més vives que apostaven pel blau, el verd o els ocres, o alguna peça sorprenent com els culottes de punt d’aire retro.

La segona desfilada del dia va ser la de la marca Maite by Lola Casademunt. Fidel a la seva cita amb la passarel·la, la dissenyadora Maite Gassó Casademunt va presentar una nova col·lecció en què no va faltar cap dels trets distintius de la casa, com els daurats, els lluentons i l’ animal print. “A mi m’agrada vestir una dona sofisticada, apassionada i autèntica”, deia Maite Gassó poc abans de la desfilada, i reconeixia que aquesta vegada havia optat amb força per la “versatilitat de les peces” perquè puguin servir tant de dia com de nit. Així, seguint la inspiració del barri parisenc de Saint-Germain als anys 80, la col·lecció presenta peces riques en textures i estructures i combina colors càlids -rosa, granat i camel - amb el daurat omnipresent i els estampats animals que s’apliquen en teixits de tota mena.

Un altre dels debuts va ser el de la marca Designers Society, un projecte de Pep Generó, que també és al capdavant de Teo&Leah. La col·lecció primavera-estiu està inspirada en les vacances i en un lloc, com diu Generó: “Si ens imaginem una noia vestint la nostra roba segur que és a Los Angeles”. La ciutat californiana és un dels referents estètics d’aquestes peces d’estil natural i còmode, de cotó orgànic i viscosa i colors suaus que tenen una clara inspiració comercial.

A la tarda va ser el torn de Chulaap, la marca sud-africana de Chu Suwannapha. La seva aposta estètica és potent i atractiva i en aquesta ocasió va presentar peces sobreposades, jugant sense por de combinar estampats en una col·lecció plena de looks explosius, no aptes per als amants de la discreció.

Van tancar la jornada Naulover i Custo, dues de les marques més fidels al 080. La marca de Carme Noguera va presentar la seva col·lecció per a la pròxima tardor i hivern, en què el punt és el gran protagonista. “És una col·lecció que juga molt amb el límit entre la roba de carrer i la roba d’estar per casa”, explicava Paula Noguera, filla de la directora i membre de la tercera generació de la família. Així, les peces són, per damunt de tot, còmodes i confortables, amb una paleta de colors suaus que va del rosa al gris passant pel beix, el verd clar i el blau cel. La desfilada també va servir per presentar el nou uniforme de les jugadores del Barça, firmat per Naulover, una aliança històrica perquè és la primera vegada que l’equip femení té un patrocinador. I per visibilitzar aquest acord, ahir al front row hi havia les capitanes del Barça vestides amb aquesta equipació, que com explica Noguera “vol fusionar l’estil Barça amb l’estil Naulover”.

Custo va tancar la jornada amb la seva col·lecció d’estiu plena de colors vius i teixits metal·litzats en què els vestits -en totes les seves formes- van ser els grans protagonistes. El dissenyador deia que amb aquesta nova col·lecció es volen acostar a un públic més jove: “Per això apostem per teixits tecnològics amb molta creativitat i innovació”. Un pas endavant per conquerir públic jove però que no renuncia a l’ADN típic de la marca.

Miriam Ponsa aposta per la bellesa real i la sostenibilitat

Miriam Ponsa es va independitzar l’any passat del 080 després de moltes edicions. La dissenyadora de Manresa va voler provar sort sola i amb un format diferent, i li va agradar tant l’experiència que aquest any ho ha repetit. Ahir a la tarda, a l’Antiga Fàbrica Damm, va presentar la seva nova col·lecció i ho va fer amb una posada en escena atrevida, amb el terra tot ple de sorra, i amb models no professionals, en una aposta per la bellesa real, fent desfilar dones de totes les talles i totes les edats. “Em sento molt a gust amb aquest format -deia la dissenyadora-. Em fascina la il·lusió amb què venen les dones a fer el càsting, les ganes que tenen de participar en el projecte. Això és molt engrescador”. La col·lecció, a més, té un missatge molt potent: està inspirada en el mar d’Aral, un mar interior de l’Àsia central que va arribar a ser un dels més grans del món però que quasi va desaparèixer per l’impacte del cultiu de cotó a la zona. Ponsa vol posar el focus “en l’impacte que tenen les accions humanes sobre el medi i denunciar situacions com la del mar d’Aral, que va ser un atac ecològic”, diu. I per això ha volgut cuidar també els teixits amb què ha treballat -“tots són naturals”, explica- i ha volgut limitar els residus que genera la col·lecció i així, diu: “Amb tots els sobrants de roba que teníem hem fet altres peces, des de bosses fins a sabates”, destaca. La col·lecció presenta peces de cotó i de llana plenes de negre, gris i coure, però també d’ocres i granats, amb estampats de quadres i geomètrics i peces superposades, que el grup de dones seleccionades per fer de models durant una nit lluïen amb professionalitat.