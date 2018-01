Esborrar els captaires del casament reial

Cada dia que passa es publica algun nou titular sobre el casament del príncep Enric i l’exactriu Meghan Markle, que estan acaparant l’atenció de mig món i que han posat tota la maquinària de l’estat britànic a treballar perquè l’enllaç sigui un èxit propagandístic per al país i també un impuls per a la monarquia. Però entre aquests esforços que estan fent a la Gran Bretanya hi ha també algun excés.

És el cas del cap del districte reial de Windsor, Simon Dudley, màxim representant del municipi on tindrà lloc el casament el 19 de maig. En una carta adreçada a la policia municipal de Windsor, Dudley ha reclamat que s’actuï respecte a la “mendicitat que s’acumula als carrers” perquè dona una “imatge perjudicial” del país. “Òbviament, el casament multiplicarà el nivell d’interès turístic. Els captaires ofereixen la visió d’una bonica ciutat sota una llum tristament desfavorable”, ha afegit Dudley, líder dels tories a Windsor. Per acabar, ha conclòs que una gran quantitat dels captaires de Windsor “no estan en realitat sense llar”, i que si no tenen llar és perquè han escollit rebutjar tots el suports i viuen al carrer com a elecció voluntària”.

Aquestes declaracions han despertat moltes crítiques. Entre les més destacades, la de Murphy James, director del Projecte per a Persones Sense Llar de Windsor. James ha dit que “si algú dorm al carrer no és per decisió pròpia, hi és perquè alguna cosa li ha anat malament a la vida”. “No hauríem de demonitzar aquestes persones, sinó preguntar-los què podem fer per ajudar-los”, ha sentenciat.