Eugenia de York i Jack Brooksbank, nou enllaç reial

Aquest divendres es casarà, per primera vegada en 25 anys, una princesa britànica de sang. Es tracta d’ Eugènia de York, filla del príncep Andreu de York i Sarah Ferguson, que contraurà matrimoni amb Jack Brooksbank. Segons informa la revista '¡Hola!', que retransmetrà l’enllaç en directe, la cerimònia es farà a la capella de Saint George, al castell de Windsor. La música anirà a càrrec de la Royal Philharmonic Orchestra i hi haurà una actuació especial del cantant d’òpera italià Andrea Bocelli.

A l’esdeveniment, que té una llista de 850 convidats, s’hi espera la presència de personatges com Kate Moss, Naomi Campbell, Elton John, James Blunt o Robbie Williams. També és possible que hi acudeixi George Clooney, perquè Brooksbank és l’ambaixador al Regne Unit de Casamigos, la marca de tequila fundada per l’actor i Rande Gerber, marit de la model Cindy Crawford.

Després de la cerimònia es farà una recepció reial, presidida per la reina Elisabet II, àvia d’Eugènia, als salons del castell de Windsor. A la nit, els pares de la núvia oferiran un sopar d’etiqueta al Royal Lodge, la residència oficial de la família York. Dissabte al matí s’hi tornarà a fer una nova festa, aquest cop més informal, amb paradetes de menjar i atraccions de fira.