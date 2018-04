L’arquitecta Neri Oxman, nova amiga de Brad Pitt

Brad Pitt i Angelina Jolie van anunciar que se separaven fa divuit mesos i tot just la setmana passada van signar el divorci. I ara el New York Post ha publicat que l’actor està començant a sortir amb una altra dona. Es tracta de l’arquitecta Neri Oxman, de 42 anys. Segons la publicació, l’intèrpret la va conèixer perquè és un apassionat de l’arquitectura, el disseny i l’art. La font anònima del mitjà diu que la relació no està consolidada, però que ja s’han produït diverses cites que han anat més enllà dels assumptes professionals. I que les trobades s’han intensificat en els últims temps.

Oxman és professora del prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT), on s’ha especialitzat en construcció d’estructures realitzades a partir de peces fabricades per impressores 3D. Algunes de les seves peces es poden veure al MoMA de Nova York, el centre Pompidou de París, el Museu de les Arts Aplicades de Viena o bé al Boston Museum of Fine Arts.

Pitt té una fundació, Make it Right, que construeix cases de baix cost per a persones amb pocs recursos, de manera que la idea de poder imprimir materials pot encaixar-li perfectament.