Un germà de Messi, en presó preventiva a l'Argentina per tinença d'armes

Matías Messi, un dels germans del jugador del Barça Leo Messi, està des d'aquest diumenge en presó preventiva a l'Argentina, acusat d'un presumpte delicte de tinença il·legal "d'arma de foc de guerra", segons informa la premsa del país. De moment està sota custòdia policial en un hospital de la seva localitat natal, Rosario, on es recupera d'un accident, però un cop rebi l'alta haurà d'ingressar en un centre penitenciari, a l'espera de judici. El delicte de què se l'acusa està castigat amb penes que van dels tres anys i mig als vuit anys i mig de presó.

Messi, de 35 anys, va arribar dijous al club de pescadors de la ciutat de Fighiera, uns 40 quilòmetres al sud de Rosario, amb la cara ensangonada. Segons va explicar, havia tingut un accident quan la llanxa amb què navegava pel riu Paranà va embarrancar en un banc de sorra. En un comunicat, la família explica que a causa del xoc Messi "va impactar contra el parabrisa" i "es va fer fractures a la mandíbula i al paladar, i també molts talls a la cara". Aquest dissabte va ser operat.

540x306 La llanxa de Matías Messi, plena de sang La llanxa de Matías Messi, plena de sang

Quan la policia, però, va inspeccionar la llanxa –que, segons la fiscalia, no estava registrada– hi va trobar una pistola amb munició. El setembre de l'any passat, el germà del futbolista va ser condemnat a un any de llibertat condicional després que la policia el trobés en possessió d'una altra pistola per a la qual no tenia permís. Així doncs, si ara es confirma que l'arma trobada a la llanxa era seva –cosa que la família nega– ja no podrà esquivar la presó. Els investigadors, a més, estan analitzant les aparatoses restes de sang que es van trobar a la barca, per confirmar si efectivament corresponen a Messi o bé, tal com sospiten, són d'alguna altra persona que viatjava amb ell. Els resultats se sabran els dies vinents.

Matías Messi ja havia tingut problemes amb la justícia en altres ocasions, i el 2015 va aparèixer en una fotografia amb diversos membres de la banda de narcotraficants Los Monos.