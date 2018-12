Operació Nadal dels famosos

Jennifer Lopez

“Els millors moments són amb aquests petits”, comenta orgullosa Jennifer Lopez a Instagram. L’actriu i cantant ha penjat una imatge en què se la veu ajudant la seva prole a enfilar-se a l’arbre de Nadal. Una divertida estampa familiar en què es poden veure els seus dos fills biològics de 10 anys, Emme i Max, fruit de la seva relació amb Marc Anthony, i una de les filles de la seva actual parella, Alex Rodríguez.

Chiara Ferragni

La bloguera de moda i influencer Chiara Ferragni també ha dedicat una estona a ambientar la seva llar al més pur estil nadalenc. Això sí, a la imatge que ha penjat al seu perfil d’Instagram deixa molt clar qui és la seva filla: es tracta de Matilda, una adorable buldog francesa a qui tracta com una reina des de fa 8 anys.

Reese Witherspoon

A la intèrpret d’Una rossa molt legal li encanta aquesta època de l’any, i a poc a poc va mostrant la decoració nadalenca de casa seva a les imatges del seu compte d’Instagram, que té 15,5 milions de seguidors. “Crec que hem trobat l’arbre perfecte! Ara és moment de decorar...”, expressa l’actriu a la xarxa, on ha penjat imatges de decoració en què fins i tot es pot veure la seva mascota i un dels seus fills.

Madonna

315x388 La filla de Madonna amb el seu arbre de Nadal La filla de Madonna amb el seu arbre de Nadal

A casa de Madonna també s’hi ha instal·lat l’arbre de Nadal, i així ho ha ensenyat la cantant a les xarxes, on es pot veure una de les seves filles bessones, que va adoptar a Malawi, mentre l’està decorant. En aquesta llar, on s’intueix una decoració al més pur estil clàssic nadalenc, segur que no hi faltarà ambient durant les festes, perquè la cantant també té dos fills més adoptats al mateix país africà, així com dos fills biològics que va tenir durant la seva relació amb el director de cinema Guy Ritchie.

Patricia Montero

“Queda oficialment inaugurat el Nadal i aquest any no pot estar sent més especial”, ha publicat l’actriu Patricia Montero al seu perfil, amb una fotografia en què se la veu amb la seva filla Lis, de tres anys. Certament aquestes festes seran més especials per a l’actriu i la seva parella, el també actor Álex Adrover, amb qui fa més de deu anys que té una relació, perquè estan esperant un segon bebè. L’any vinent hauran de fer una mica d’espai a la postal.

Heidi Klum

“Sí, Santa, hem sigut bons aquest any”, escriu Heidi Klum per acompanyar una simpàtica imatge a les seves xarxes socials. A la fotografia es pot veure la model alemanya juntament amb la seva parella, Tom Kaulitz, que està assegut sobre el Pare Noel. A l’altre costat s’hi pot veure el seu germà bessó, Bill Kaulitz. El que es desconeix és la identitat del cèlebre personatge nadalenc. En tot cas, aquesta divertida postal ja ha fet les delícies dels seguidors de la model.

Alaska i Mario Vaquerizo

Com es podia esperar, el Nadal a casa de Mario Vaquerizo i Alaska no és del tot convencional. Per començar, l’arbre i les llums són d’un color rosa intens. Això sí, també han muntat un elaborat pessebre, en aquest cas, tradicional.

Jesús Vázquez

“Arbre de Nadal col·locat”. Ras i curt, el presentador Jesús Vázquez ha mostrat al seu perfil d’Instagram el seu arbre en una imatge molt d’anar per casa. De fet, el presentador de televisió ja deu tenir una mica més temps per dedicar a la decoració nadalenca, perquè en el post anterior se’l veu amb el cuiner Paco Roncero celebrant el final de les gravacions de Bake off, un nou programa de Telecinco.

Georgina Rodríguez

315x388 La família de Cristiano Ronaldo La família de Cristiano Ronaldo

La model Georgina Rodríguez, parella de Cristiano Ronaldo, no ha dubtat en penjar una imatge en què es pot veure tota l’extensa prole de la família: Alana, la seva filla d’un any, i Cristiano Jr., Eva María i Mateo, els fills del jugador. La model explica que tots els elements nadalencs que han comprat per a la seva nova llar de Torí tenen una finalitat solidària amb una associació italiana que investiga les cèl·lules mare. “Mai ens hem d’oblidar dels que realment ho necessiten”.

Pilar Rubio

“Aquest és un dels nostres moments preferits de l’any”, confessa una Pilar Rubio vestida amb pijama juntament amb els seus fills. “És la nostra benvinguda a aquestes festes tan especials”. L’actriu i model també ha confessat en el seu missatge que moltes de les boles de cristall no han arribat a l’arbre. “Massa delicades per a les mans inquietes d’aquests entremaliats”.