Quin any és a Tailàndia?

Si avui fóssim a Tailàndia estaríem de celebració, perquè, segons el calendari budista, el 13 d’abril comença un nou any. Al món occidental ens regim pel calendari gregorià, però altres cultures segueixen calendaris amb festivitats diferents i, per tant, amb anys nous que no coincideixen amb el nostre 1 de gener. Aprofitant que en altres punts del món avui és festa, us convidem a descobrir en quin any viuen i com celebren el canvi d’any.

Calendari budista

Els budistes entren oficialment avui a l’any 2561 amb la festa del Songkran, una festa molt seguida a Tailàndia, però també a Cambodja, Laos o Birmània. Coneguda com la Festa de l’Aigua, simbolitza el final de l’estació seca i dona la benvinguda a l’estació humida llançant cubells d’aigua per atreure bones pluges. També fan una cerimònia per començar l’any purificats, en què cada família neteja el Buda del seu temple. Un cop finalitzada la celebració més íntima, surten al carrer a mullar a tothom. El calendari budista es comença a comptar a partir del suposat naixement de Buda, que diversos estudis situen entre el 543 i el 480 aC.

540x306 La festa de l'aigua marca l'inici del Songkran a Tailàndia / GETTY La festa de l'aigua marca l'inici del Songkran a Tailàndia / GETTY

Calendari hebreu

Amb el canvi d’any, els jueus celebren la creació del primer home i la primera dona, Adam i Eva. “Es fa un àpat en família o en comunitat en què no falta ni la poma amb mel, per tenir un any dolç, ni la magrana, perquè hi hagi tantes bones accions com llavors té aquest fruit”, explica Igal Entenberg, responsable d’educació i joventut de la Comunitat Jueva Atid de Barcelona. “El Roix Haixanà és el primer dia de l’any i l’inici de deu dies d’introspecció per saber què volem canviar”, explica Entenberg. Afegeix que culmina amb el Dia del Perdó, quan es fa una de les jornades de dejú més importants del judaisme. Aquest 9 de setembre els jueus arribaran a l’any 5779. Tenen calendaris de 12 mesos d’entre 29 i 30 dies i cada 4 anys afegeixen un mes.

Calendari islàmic

El calendari musulmà es basa en el cicle lunar i això significa que cada any és 11 o 12 dies més curt que el calendari gregorià. Les regions islàmiques van adoptar aquest calendari seguint les ordres de Mahoma i el canvi d’any recorda el moment en què el profeta va haver de fugir de la Meca cap a Medina, un fet que s’anomena Hègira [Fugida]. “El Ras as-Sana és un dia especial, però no tant com el naixement del profeta o el Ramadà”, explica Aly Abdelradi, secretari general del Centre Cultural Islàmic Català. “L’Alcorà no estableix cap celebració en especial”, diu. El pròxim 11 de setembre els musulmans entraran a l’any 1440, un període de 12 mesos de 29 i 30 dies.

Calendari etíop

A Etiòpia es canvia d’any cada 11 o 12 de setembre coincidint amb el final de l’època de pluges. “La festa tradicional és l’Enkutatash, que consisteix a encendre fogueres que simbolitzen la crema de tot el que és dolent”, explica Ermias Mengistu, membre de la junta de l’Associació de Família de Nens i Nenes d’Etiòpia. “La canalla va de casa a casa cantant cançons tradicionals amb margarites grogues a les mans com a senyal de l’inici de floració”, segueix. El calendari etíop, que enguany entrarà a l’any 2011, té els orígens en l’antic calendari julià, segueix les celebracions ortodoxes. Té 13 mesos, 12 de 30 dies i un de curt de 6 o 7 dies depenent de l’any.

Calendari xinès

La celebració de l’Any Nou Xinès dura 9 dies i és el moment en què la comunitat xinesa viatja més. Milions de xinesos recorren quilòmetres i quilòmetres per retrobar-se amb les famílies. Conegut també com la Festa de la Primavera o Chūn Jié, se celebra amb grans banquets, desfilades de dracs i s’adorna tot amb color vermell, perquè espanta els mals esperits. Cada any es relaciona amb un animal. Aquest 4716 és l’any del gos, que, segons l’horòscop xinès, representa generositat, fidelitat i superació. S’organitza en 12 mesos de 30 i 29 dies que comencen amb la lluna nova.

540x306 Un drac de foc celebra l'entrada de l'any nou xinès a Pequín / GETTY Un drac de foc celebra l'entrada de l'any nou xinès a Pequín / GETTY

Calendari tibetà

Sovint la festa de l’Any Nou tibetà coincideix amb el xinès, tot i que hi ha anys que poden celebrar-se en un mes de diferència. “El mètode per calcular el nostre any es basa en l’astrologia índia i també tenim noms d’animals com en el cas de la Xina”, explica Ngawang Topgyal, de la Casa del Tibet de Barcelona. Els anys tenen 12 o 13 mesos i el nombre de dies varia molt. “Hi ha anys que, per exemple, tenim un mes amb dos dies 15 o que ens saltem el dia 25. És molt estrany”, reconeix Topgyal. La celebració es diu Losar i dura 15 dies. Enguany els tibetans han entrat al 2145, una era que va fixar el primer rei del Tibet.

540x306 Els tibetans posen banderoles de pregària per al nou any / GETTY Els tibetans posen banderoles de pregària per al nou any / GETTY

Calendaris hindús

Hi ha dos calendaris hindús oficials. El Vikram Samvat, que se segueix a l'Índia, el Nepal i Bangladesh, i el Saka Samvat, que també és oficial a l'Índia i en altres regions hinduistes, com Bali. En algunes regions índies van entrar al 2075 el 18 de març seguint el Vikram, i al Nepal ho faran demà, dissabte 14 d’abril. “Comencem l’any fent coses bones perquè creiem que així tot l’any serà bo”, explica Manisha Gurung, una nepalesa casada amb Daniel Roig, membre de la junta d’Amics del Nepal. Té 12 mesos dividits en 28 i 32 dies. “És curiós perquè cada any els mesos tenen un nombre de dies diferents”, explica Roig. Segons l’altre calendari hindú, el Saka Samvat, a l’Índia van entrar al 1940 el 22 de març, mentre que a Bali van fer-ho el dia 17. En aquesta illa celebren el Nyepi, una jornada de silenci absolut, en què tot es paralitza, fins i tot l’aeroport. És una cerimònia per purificar-se que comença la nit abans amb aigua sagrada per allunyar els mals esperits. “Els calendaris hindús són molt complicats i diferents entre regions”, apunta Deepti Golani, professora de protocol de negoci i cultura índia. La celebració nacional que uneix tots els hindús és el Diwali, que marca l’inici d’un nou any financer. “Com que és una de les festes més importants de l’hinduisme, es confon amb el canvi d’any oficial, però és una celebració en honor a Lakxmi, la deessa de la prosperitat i la riquesa, i per això les empreses fan el canvi dels llibres de comptabilitat”, explica Golani. També es coneix com la Festa de la Llum, ja que per venerar la deessa s’il·lumina tot amb espelmes.

540x306 Dones comprant objectes de decoració per celebrar el Diwali, a la India / GETTY Dones comprant objectes de decoració per celebrar el Diwali, a la India / GETTY

Calendari persa

L’inici d’un nou any a l’Iran coincideix amb l’inici de la primavera i es coneix com el Nowruz. Deu minuts abans que s’acabi l’hivern, seuen a la taula de la manera Haftsin (o dels set objectius) i pensen en les fites que es marquen per a l’any nou. “Quan comença, sonen les campanes i mengem dolços”, explica Alireza Sarrokhzadi, president de l’Associació Cultural Hispanoiraní Ferdosí. “És una festa de 13 dies. Els primers dies visitem tota la família començant pels més grans”, continua. “L’últim dia busquem contacte amb la natura, per celebrar l’arribada de la primavera. El calendari, que viu al 1397, també se segueix en altres països de l’antic Imperi Persa com l'Afganistan, l'Uzbekistan, l'Azerbaidjan i part de Turquia. Els anys tenen 12 mesos: 6 de 31 dies, 5 de 30 i un de 29, que cada 4 anys suma un dia.