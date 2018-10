Surt al carrer la nova moneda de 30 euros amb la cara (irreconeixible) de la princesa Elionor

Aquest dilluns estarà a disposició del públic a bancs i entitats de crèdit la moneda de 30 euros creada per commemorar l'aniversari 1.300 del Regne d'Astúries, on apareix per primera vegada una efígie de la princesa Elionor. Amb la posada en marxa de l'edició especial, les xarxes s'han omplert de burles per la poca semblança de la representació de la moneda amb la filla del rei.

Quién iba a decir que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre era republicana... pic.twitter.com/HXrhiiuKvx — Joe Di Falco (@JoeDiFalco2) 22 d’octubre de 2018

ya sabemos por qué el que ha diseñado la moneda con Leonor, no le ha salido muy bien... y es que Letizia no dejaba de ponerse en medio.... #moneda #Leonor pic.twitter.com/hYt3WVcf0R — NO NI NÁ (@alexsala75) 22 d’octubre de 2018

Sospecho que el que ha hecho la moneda de la princesa Leonor es el mismo que hizo la figura de cera de Fernando Alonso pic.twitter.com/WyxdJPCZn8 — El cabrón de Cai (@elcabrondecai) 22 d’octubre de 2018

Ara fa quatre anys, l'octubre del 2014, la princesa Elionor ja va ser 'trending topic' a Twitter per la figura que en van fer al Museu de Cera de Madrid, on l'hereva del tron espanyol no sortia gaire ben retratada.

La moneda que avui surt a la venda l'ha encunyat la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), i la previsió és distribuir-ne un milió d'unitats. Les monedes són de plata i coure i al revers reprodueixen, en color, l'escut del Principat amb una cinta amb els colors de la bandera d'Espanya.