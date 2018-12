Yael Stone ('Orange is the new black') acusa Geoffrey Rush d’assetjament sexual

L’oscaritzat actor Geoffrey Rush ha rebut una nova acusació d’assetjament sexual. En aquesta ocasió, és de l’actriu Yael Stone, una de les protagonistes de la sèrie ‘Orange is the new black’. En una entrevista publicada al ‘New York Times’, l’actriu ha explicat que Rush va ballar despullat davant d’ella al vestidor quan tots dos treballaven a l’obra de teatre ‘Diary of a madman’, entre el 2010 i el 2011. A més, Stone, de 33 anys, també ha assegurat que l’actor utilitzava un mirall per espiar-la mentre es dutxava i que l’assetjava enviant-li missatges eròtics.

Stone no sabia com aturar aquests fets, però no es va atrevir a denunciar-ho per no perjudicar la seva carrera, que en aquells moments tot just començava. "Jo tenia molt poca experiència, ell era una estrella reconeguda internacionalment, ha guanyat tot el que es pot guanyar", comentava Stone en una entrevista a la cadena ABC.

Geoffrey Rush, de 67 anys i que ja havia rebut una altra denúncia d’una actriu amb qui va treballar quan actuava a la Sydney Theatre Company, ha publicat un comunicat al 'New York Times' en què desmenteix les acusacions de Stone. "Són incorrectes i en alguns casos s’han tret totalment de context. Lamento sincerament i profundament si li vaig causar dolor. En tot cas, mai va ser la meva intenció", comenta l’actor.