Albert II de Bèlgica admet ser el pare de Delphine Boël

El rei emèrit de Bèlgica, Albert II, ha admès ser el pare biològic de Delphine Boël després que s'hagin fet públics els resultats del test d'ADN al qual es va sotmetre per ordre judicial. "Les conclusions científiques indiquen que [Albert II] és el pare biològic de la senyora Delphine Boël", han dit els advocats del monarca en un comunicat oficial que recullen els mitjans del país. Els lletrats assenyalen que, encara que hi ha "arguments jurídics per justificar que una paternitat legal no és necessàriament el reflex d'una paternitat biològica" i que el procés adoptat és "discutible" a parer del rei Albert, de 84 anys, el rei emèrit de Bèlgica ha decidit no plantejar-los i "posar fi amb honor i dignitat a aquest difícil procés".

El rei emèrit de Bèlgica, casat amb la reina Paola, és el pare de l'actual monarca dels belgues, Felip, de 59 anys, de la princesa Àstrid (57 anys) i del príncep Llorenç (56 anys). Delphine Boël, nascuda a Brussel·les el 1968, va presentar el 2013 la seva primera demanda de paternitat a Albert II, que va ser infidel a la seva dona amb la baronessa de Sélys-Longchamps, mare de Boël.

En el seu comunicat, el monarca subratlla que mai va participar en cap decisió "familiar, social o educativa" pel que fa a Boël i que va respectar el vincle d'aquesta amb el seu pare legal, Jacques Böel. També afegeix que, quan aquesta va decidir trencar els llaços amb el seu tutor legal, ho va fer "a través d'un procés llarg, dolorós i judicialment contradictori". L'any 2018 Jacques Boël va accedir a sotmetre's a un test de paternitat que va demostrar que ell no era el pare biològic de Delphine Boël, que actualment té 51 anys.