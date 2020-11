Angela Dobrowolski és posada en llibertat després de ser detinguda per haver assaltat la casa de Mainat

El jutge de guàrdia d'Arenys de Mar ha deixat en llibertat provisional Angela Dobrowolski, la dona de Josep Maria Mainat, i l'home que ahir va ser detingut juntament amb ella per haver intentat assaltar la casa del productor televisiu a Canet de Mar. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Arenys de Mar ha deixat en llibertat els dos detinguts perquè cap de les parts n'havia demanat mesures cautelars, però amb l'obligació de comparèixer al jutjat sempre que se'ls ho requereixi.

Dobrowolski i Gabriel, suposat escort que pel que sembla ara viu amb la dona de Mainat, estan acusats d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa, després que ahir al matí van ser sorpresos a l'interior de la casa del productor televisiu, a la qual havien accedit per la finestra d'un lavabo. La d'ahir és la tercera detenció d'Angela Dobrowolski en els últims mesos: la primera va ser per intentar assassinar el productor injectant-li insulina mentre dormia i la segona per cobrar suposadament uns xecs del seu marit que havia falsificat amb la seva signatura.

Des del 15 d'octubre, en què va declarar com a investigada davant el jutge que instrueix el cas del suposat intent d'assassinat, Dobrowolski té pendent una ordre d'allunyament a menys d'un quilòmetre del seu marit i dels dos fills que tenen en comú. També el seu acompanyant va ser detingut el 2 d'octubre, després d'un enfrontament a crits davant les càmeres de televisió, a la porta del domicili de Mainat a Barcelona, amb una dona que deia ser la seva exnòvia i que va explicar als mitjans que Gabriel era un escort contractat per Angela Dobrowolski.

Davant diverses càmeres de televisió, la dona va reclamar al seu suposat exnòvio que li tornés la documentació, moment en què ell s'hi va acostar des de dins de casa, li va pegar, la va fer entrar a empentes dins l'habitatge i va tancar la porta. Alertats per les càmeres de televisió, la Guàrdia Urbana va anar al domicili –on Mainat no hi era– i els va detenir, a ell acusat d'un delicte de violència de gènere i a ella per un delicte de furt. El suposat escort va quedar en llibertat al cap de dos dies, acusat d'un delicte de maltractaments, una causa que se suma dues més que se li van obrir el 2018 i el 2019 per fets semblants.