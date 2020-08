Britney Spears seguirà sota tutela legal fins al febrer del 2021

La cantant Britney Spears (01) seguirà sota tutela legal fins al febrer del 2021, segons ha sentenciat un tribunal de Califòrnia, als Estats Units. La cantant està sota la tutela del seu pare, James Spears (02), el qual, per ordre judicial, li controla la vida pública i privada des de fa més d’una dècada en contra de la seva voluntat. L’estrella del pop vol que es retiri la tutela al seu pare i passi a la seva advocada, Jodi Montgomery, que fa un any va assumir temporalment aquest paper després que James Spears tingués problemes de salut.

La cantant no vol que el seu pare torni a tenir el control de la seva vida i, per això, el seu equip legal ha sol·licitat que la funció de tutela continuï en mans de Montgomery. En els documents presentats per l’equip legal de la cantant s’assegura que la tutela està en un punt en què “ha de canviar substancialment” per reflectir els “principals canvis d’estil de vida i els nous desitjos” de Spears. A més, afirmen que la petició que Montgomery segueixi en la seva funció no implica que Spears renunciï a demanar la finalització de la tutela legal.

L’audiència que ha d’estudiar el cas està programada per a mitjans d’octubre. James Spears ha entregat documentació en què afirma que la seva filla, de 38 anys, és “incapaç d’administrar els seus recursos financers o de resistir davant del frau o una influència indeguda”. Spears va assumir la tutela de la cantant el 2008, després que l’estrella del pop ingressés en un psiquiàtric i perdés la custodia dels seus dos fills. El conflicte ha propiciat el sorgiment del moviment #FreeBritney [Allibereu la Britney], que demana que la cantant sigui alliberada del control del seu pare.