La reina Elisabet II reapareix després de set mesos de confinament

Feia set mesos que la reina Elisabet II no participava en cap acte públic, el mateix temps que fa que va començar la pandèmia. Aquest dijous, però, la monarca va fer la primera aparició pública, tot i que sense mascareta. La reina, de 94 anys, va estar acompanyada pel seu net, el duc de Cambridge, durant una visita al Laboratori de Tecnologia i Ciència de Defensa de Porton Down, pròxim a Salisbury, on es va trobar amb diferents científics que treballen en la gestió de la crisi del coronavirus al Regne Unit.

Quan es va declarar la pandèmia la reina i el seu marit, el duc Felip d'Edimburg, es van confinar al castell de Windsor. A l'estiu, però, es van traslladar a Balmoral, on tradicionalment passen les vacances, i posteriorment a Sandringham. Durant tot aquests mesos, la reina sempre ha estat en alguna de les seves residències i acompanyada d'un reduït grup de personal, denominat la "bombolla de Sa Majestat".

La reina i el príncep Guillem van arribar per separat a l'acte. Mentre ella ho va fer en helicòpter, ell va optar pel cotxe. Tot i que van mantenir en tot moment la distància de seguretat, cap dels dos va utilitzar mascareta, malgrat que la reina és població de risc per la seva edat.