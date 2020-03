El rei del Marroc ordena un dispositiu policial per trobar el gos d'un amic

Aquest cap de setmana, els ciutadans de les ciutats marroquines de Rabat i Salé es van trobar que per sorpresa un grup de policies va aparèixer al mig del passeig marítim. Això, que podria fer témer qualsevol desgràcia greu o amenaça als que transitaven per allà, es va convertir en un acudit un cop van saber el motiu: la policia estava buscant un gos.

Segons explica el diari ABC basant-se en mitjans locals, el rei Mohammad VI va muntar un operatiu –que incloïa policia científica i una unitat canina– per trobar la mascota d'un bon amic seu: Abu Azaitar, un boxejador alemany. Segons narra el citat mitjà, quan el boxejador li va dir que havia perdut el gos mentre corria pel port esportiu, Mohammad VI no va dubtar a desplegar diversos efectius policials per ajudar-lo. Un esforç de diner públic que almenys per a l'amo va valer la pena: el gos va ser trobat en una zona de barraques a Salé. Segons ha transcendit, era allà perquè presumptament l'havien robat i quan el van trobar estava amb el lladre, a qui ara han detingut. L'home ja ha dit que no el va robar sinó que va ser l'animal que el va seguir fins a casa.

Un diari marroquí amb seu a Londres, Al-Hayat, ha estat crític amb aquest tracte de favor del monarca amb el seu íntim amic, amb qui des que el sobirà està divorciat hauria anat fins i tot de vacances. Amb ell i amb els seus dos germans. "Avui en dia, la presència [dels tres germans] ultrapassa la mera amistat perquè Abu Azaitar acompanya Mohammad VI en molts dels seus desplaçaments a través del país i les portes dels palaus reials estan cada vegada més obertes fins al punt que algunes fonts comencen a especular sobre el seu nomenament com a guardaespatlles del sobirà", va escriure a finals de l'any passat Mustafa Alaoui, exdirector del setmanari Al Ousboue.