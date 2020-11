La reina Elisabet II s'estrena amb la mascareta

260x366 La reina Elisabet a Westminster en l'homenatge al soldat desconegut / REUTERS La reina Elisabet a Westminster en l'homenatge al soldat desconegut / REUTERS

Per primera vegada durant la pandèmia la reina Elisabet II s'ha posat una mascareta. La monarca, de 94 anys, va fer servir la mascareta facial durant una cerimònia d'homenatge al soldat desconegut a Londres aquest diumenge. L'esdeveniment es va celebrar a l'abadia de Westminster. "La reina ha commemorat el centenari de l'enterrament del soldat desconegut a l'abadia de Westminster aquesta setmana, en un homenatge personal", va comunicar el Palau de Buckingham.

Es creu que la màscara negra amb vores blanques va ser feta per Angela Kelly, l'assessora personal i dissenyadora de capçalera de la monarca, que dissenya molts dels vestits que porta des de fa anys. A l'octubre la reina britànica va aparèixer en el seu primer compromís oficial des de l'inici de la pandèmia, però no va fer servir una màscara tot i el ressorgiment del virus.

En aquells moments la fotografia va ser criticada per bona part dels britànics, que van creure que la reina hauria de predicar amb l'exemple. L'acte va ser al parc científic de Porton Down, al sud d'Anglaterra i també hi va acudir el net d'Elisabet II, el príncep Guillem, que tampoc portava mascareta. En l'esdeveniment es van establir pautes de distanciament social i totes les persones amb qui la monarca britànica es va reunir van donar negatiu del virus, motiu pel qual des de palau van obviar l'ús de la mascareta. A Buckingham van assegurar que la reina no havia fet servir mascareta després de consultar els seus propis metges i també els científics de Porton Down. A pesar de tots aquests arguments, les recomanacions generals sobre l'ús de la mascareta i l'aparició pública de la màxima representant del país sense no van caure bé socialment.

S'entén que per aquest motiu i perquè s'ha intensificat la recomanació de fer-ne servir en llocs tancats, la reina va decidir cobrir-se amb una mascareta negra, a conjunt amb tot el seu outfit de dol per a l'ocasió. La família reial britànica ha estat doblement afectada pel virus. Al març el príncep Carles, el fill gran de la reina Elisabet II i hereu del tron britànic, va donar positiu. Carles, de 71 anys, es va aïllar a Escòcia. La setmana passada The Sun va revelar que el príncep Guillem, segon en la línia successòria, també havia donat positiu per covid-19 a principis d'any, però que ho havia mantingut en secret.