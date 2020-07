3.000 milions d'animals, la immensa majoria rèptils, van morir als incendis forestals d'Austràlia de l'any passat

La magnitud de la tragèdia dels incendis forestals que van cremar Austràlia entre l'estiu del 2019 i l'hivern del 2020 s'il·lustra bé amb els 3.000 milions d'animals que van morir o van ser desplaçats a mesura que el seu hàbitat quedava arrasat per les flames. La dada l'aporta la branca local de l'entitat WWF i suposa el triple de les primeres projeccions que es van fer al gener.

La imatge més simbòlica de la catàstrofe van ser els petits i espantats coales i els cangurs, però l'informe de l'organització naturalista quantifica que els rèptils van ser els més perjudicats, amb 2.460 milions de víctimes, superant els 180 milions d'aus, els 143 milions de mamífers i els 51 milions d'amfibis. La pèrdua de tants exemplars suposa un cop molt dur per a la diversitat de la fauna i sobretot per a les 300 espècies autòctones que estan en perill, com els mateixos coales.

