Acusen el govern de Txetxènia d'iniciar una nova persecució homòfoba

De l'actual president de Txetxènia, l'extravagant Ramzan Akhmàdovitx Kadírov, és coneguda la seva dèria per les armes, la seva admiració per Vladímir Putin, el seu narcisisme accentuat o la seva afició per la lluita lliure. Tampoc és cap secret la seva marcada homofòbia, i les seves polítiques repressives –entre d'altres– contra el col·lectiu LGTBI del país. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha denunciat ara una nova "onada d'atacs" de les autoritats txetxenes contra representants de la comunitat LGTBI que hauria causat la mort d'almenys dues persones en les últimes setmanes.

En un comunicat, l'ONG ha apuntat que les víctimes "han sigut torturades fins a la mort perquè eren sospitoses de ser gais o lesbianes". L'organització assegura que aquesta informació prové de fonts "creïbles" i, entre d'altres, cita la Xarxa LGTBI russa que va denunciar el segrest d'unes 40 persones, entre homes i dones, per part de les forces de seguretat del país des de finals de desembre del 2018. Segons els activistes, aquestes pràctiques "il·legals" no són noves ni aïllades a Txetxènia.

Una suposada persecució sistemàtica

"La policia fa tot el possible perquè [aquestes persones] no puguin sortir de Txetxènia i buscar protecció davant la justícia. Confisquen els seus documents d'identitat i són amenaçats, també els seus familiars, amb persecucions penals", ha dit al diari opositor rus 'Novaya Gazeta', el director de programes de la Xarxa LGTBI de Rússia.

Per la seva banda, en diverses ocasions, les opaques i hermètiques autoritats txetxenes han titllat aquestes denúncies dels activistes de "fantasies dignes d'una novel·la sobre les aventures dels homosexuals que, per algun motiu, prefereixen ser oprimits" en aquesta república russa.

Sense anar més lluny, fa dos anys, el mateix diari rus va informar sobre la detenció de "més de cent persones sospitosos" de ser homosexuals i de la seva posterior estada en presons secretes en condicions inhumanes, on eren apallissats, torturats i, en algunes ocasions, violats.