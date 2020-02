Acusen la policia índia de no frenar la violència sectària

La violència que va esclatar dilluns a la capital de l’Índia seguia en marxa ahir, enmig de les creixents crítiques a la passivitat de la policia. El balanç de dijous era d’almenys 35 morts. La policia s’enfronta ara a denúncies judicials per haver ignorat diverses alertes dels seus serveis d’intel·ligència, que els deien que durant el cap de setmana s’estaven organitzant grups d’hindús armats per enfrontar-se als manifestants musulmans als afores de Nova Delhi. El xoc que va arrencar dilluns, amb mesquites i botigues cremades, lluites de bandes amb barres de ferro i roques, i policies disparant contra la multitud, ja és el pitjor episodi de violència interreligiosa que ha viscut l’Índia en anys.

La violència es va intensificar, de fet, quan milers d’agents de policia es van desplegar dilluns a Nova Delhi per protegir la comitiva del president dels EUA, Donald Trump, que travessava la ciutat en la seva primera visita a la capital índia. Cada cop més veus acusen el govern i la policia índia d’estar tan preocupats per la visita de Trump que van desatendre els avisos sobre la violència sectària, o encara pitjor, que no els va importar en absolut la necessitat de protecció de la minoria musulmana.

Els agents d’intel·ligència dels serveis policials van enviar diverses alertes demanant que es despleguessin més forces. “Tota la ciutat sabia que els disturbis eren imminents”, diu Harsh Mander, activista en matèria de drets humans que pressiona els tribunals a investigar: “Per què la policia no va actuar?”

Massa ocupats amb Trump

Un alt comandant de la policia, Alok Kumar, va dir que no era conscient que la visita de Trump havia afectat el desplegament. Però un altre oficial, que va parlar a condició de mantenir l’anonimat, va dir que no hi havia prou agents a les protestes perquè la majoria havien sigut desplegats a l’altra banda de la ciutat per garantir la seguretat de Trump. Només quan Trump va marxar, dimarts a la nit, s’hi van enviar forces.

Les protestes van esclatar al desembre a tot el país després que el govern ultranacionalista del primer ministre, Narendra Modi, aprovés una nova llei de ciutadania que facilita a la majoria dels migrants convertir-se en ciutadans de la Índia de ple dret, a excepció dels que siguin musulmans. Diumenge, els líders de la comunitat hindú d’un barri obrer de l’est de Delhi havien amenaçat amb desallotjar les dones musulmanes que feien una seguda pacífica contra la llei de ciutadania. Les amenaces, instigades per un polític local del partit de Modi, van escalar ràpidament en combats ferotges, amb una multitud desbocada que cremava botigues, cases i mesquites.

Si la turba aconseguia posar les mans damunt d’algú, normalment acabava amb un vessament de sang. Per internet han circulat fotografies de bandes hindús pegant sense parar a homes musulmans amb barres metàl·liques. També hi ha imatges d’hindús agredits. Tot plegat ha inflamat encara més el conflicte.

Ahir Mohammed Sabir Salmani, un comerciant de ferralla musulmà, esperava a l’exterior d’un tanatori el cos de la seva mare. Tenia més de 80 anys i va quedar atrapada a casa seva per una multitud hindú que cantava consignes religioses mentre cremava la casa. Les autoritats trigaven a retornar-li el cos, deia Salmani. I no era l’únic cas. Una multitud picava les portes metàl·liques del tanatori, custodiades per guardes de seguretat privada, i alguns d’ells suggerien que el govern volia endarrerir els funerals per intentar rebaixar tensions.

Salmani s’eixugava els ulls. “El meu pare va morir abans que jo nasqués i la meva mare ho va fer tot per mi, tot el que tinc és gràcies a ella”, es lamentava. Però no sap qui la va matar: “La multitud no té cara”, deia, “però si ara fossin davant meu, no en deixaria cap de viu”.

