Alliberada l'adolescent Ahed Tamimi, símbol de la resistència palestina

El president palestí, Mahmud Abbas, ha rebut aquest diumenge al palau presidencial Ahed Tamimi, l'adolescent que feia vuit mesos que estava empresonada per haver pegat un soldat israelià. Abbas ha reconegut Tamimi com a "model de la lluita palestina", després que les imatges en vídeo del seu enfrontament amb el soldat es fessin virals i li comportessin una condemna a vuit mesos de presó.

Tamimi ha sortit aquest matí de diumenge de la presó israeliana de Ha Sharon, després de complir la seva condemna, juntament amb la seva mare, que també ha sigut presonera i ha sigut alliberada al mateix temps. Les dues han anat primer a la seva vila natal, a la localitat cisjordana de Nabi Saleh, i després al palau presidencial. A més d'entrevistar-se amb Abbas, Tamimi i la seva mare, Nariman, han dipositat flors a la toma del líder palestí Yasser Arafat.



"La revolució popular és el camí correcte per resistir a l'ocupació israeliana", ha declarat Abbas, i s'ha referit a Ahed com "un model de la lluita palestina per la llibertat i la independència", segons l'agència oficial de notícies Wafa.



La jove, de 17 anys, i la seva mare s'han reunit després en privat amb el líder palestí. Els Tamimi són una coneguda família d'activistes que han liderat les protestes a la seva vila i diversos dels seus membres han sigut detinguts en disturbis amb les forces de seguretat israelianes.



Ahed Tamimi va ser detinguda el 19 de desembre passat, quan tenia 16 anys, després d'aparèixer en un vídeo amb la seva mare i la seva cosina, també detingudes, en el qual increpaven i agredien soldats israelians a casa seva, a Nabi Saleh.



La seva cosina Nour va ser posteriorment alliberada, i Ahed i la seva mare van tenir un judici militar, en el qual van acceptar alguns dels càrrecs que se li imputaven després d'un acord amb la fiscalia al març. Ahed va ser sentenciada per incitació i agressió amb agreujant, entre d'altres, i la seva mare per incitació.