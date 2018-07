Almenys 31 morts en un atemptat en plena jornada electoral al Pakistan

Fins a 31 persones han mort aquest dimecres i 32 han resultat ferides en un atemptat suïcida al pas d'un furgó policial prop d'un col·legi electoral a la ciutat occidental pakistanesa de Quetta, durant una jornada en què se celebren eleccions generals al país. Entre els morts hi ha votants i almenys tres policies, segons ha detallat el portaveu de la policia. En un comunicat emès per l'Estat Islàmic en reclamen la seva autoria, però no n'han donat detalls ni proves.



Els principals candidats dels comicis, Shahbaz Sharif, líder de la Lliga Musulmana de Pakistan (LMP-N), partit que acaba d'acabar el mandat, i l'exjugador de criquet Imran Khan, del Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), han condemnat l'atemptat.



Khan, en un missatge al seu compte oficial de Twitter, ha dit: "Condemno l'atac terrorista comès a Quetta pels enemics del Pakistan que busquen alterar (el) procés democràtic". També ha expressat el seu desig que els pakistanesos aconsegueixin "derrotar el terrorisme".

Condemnable terrorist attack in Quetta by enemies of Pak seeking to disrupt our democratic process. Saddened by the loss of innocent lives. Pakistanis must defeat the terrorists' design by coming out in strength to cast their vote.