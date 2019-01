Almenys 3 morts i diversos ferits en un tiroteig en un 'bowling' de Los Angeles

Almenys tres persones han mort i quatre més han resultat ferides en un tiroteig registrat aquest dissabte a la matinada en una bolera de la localitat de Torrance, a Los Angeles.

Segons diversos mitjans de comunicació locals, la policia està intentant identificar els sospitosos involucrats en l'incident, però tot sembla indicar que els trets s'han produït a conseqüència d'una baralla al mateix establiment. Les primeres investigacions, doncs, descarten que es tracti d'un acte terrorista.

Mentrestant, les autoritats opten per ser prudents. "La investigació continua. Eviteu l'àrea afectada", ha indicat la policia minuts després de l'atac a través del seu compte de Twitter.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.