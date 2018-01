Almenys 36 morts en un doble atemptat suïcida a Bagdad

Almenys 36 persones han mort i altres 91 han resultat ferides en un doble atemptat registrat aquest dilluns a Bagdad, la capital de l'Iraq, segons han informat les autoritats del país.

Els atacs s'han registrat a primera hora del matí en dos punts de la plaça Al Tayaran, ubicada al centre de Bagdad. Els terroristes portaven cinturons explosius que han detonat de forma simultània contra un grup de treballadors, segons ha explicat un membre de la policia iraquiana.

Les forces de seguretat han acordonat la zona afectada i alhora les ambulàncies han evacuat els ferits i els cadàvers.

De moment cap grup terrorista ha reivindicat aquest atac, el segon que es registra a Bagdad en menys de tres dies. El darrer dissabte van morir tres persones i deu més van resultar ferides per l'explosió d'un cotxe bomba a Kadhimiya, al nord de la ciutat.

El primer ministre del país, Haider al-Abadi, s'ha reunit amb el Comandament d'Operacions Conjuntes i amb funcionaris d'intel·ligència "per acabar amb les cèl·lules de l'Estat Islàmic", segons un comunicat de la seva oficina.

Tot i que Al-Abadi va anunciar la derrota del Daeix (transliteració en àrab de l'Estat Islàmic) a l'Iraq a finals del 2017, després de més de tres anys de lluita, els terroristes encara són presents en zones del país frontereres amb Síria.

Les eleccions marcaran el futur del país

L'Iraq afronta un any molt important amb diversos processos electorals com les eleccions provincials i legislatives previstes per als mesos d'abril i maig respectivament. En el cas de les legislatives, la data plantejada per la Comissió Electoral és el dia 12 de maig però falta la confirmació oficial del Parlament.

L'actual primer ministre s'enfrontarà al seu predecessor en el càrrec, Nouri al-Maliki, que ha decidit presentar-se per separat tot i l'anunci que va fer al-Abadi per formar una nova coalició "sense sectarismes religiosos".

Algunes formacions polítiques, en particular les sunnites, han demanat l'ajornament dels comicis fins que els milers de desplaçats per la guerra contra l'Estat Islàmic tornin a casa.