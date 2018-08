Almenys 69 morts en l'explosió d'un magatzem d'armes al nord de Síria

Almenys 69 persones han mort aquest diumenge a la província siriana d'Idleb, una zona controlada pels rebels a prop de la frontera turca, a causa d'una explosió que ha provocat l'esfondrament d'un edifici. Així ho ha confirmat aquest dilluns l'Observatori Sirià de Drets Humans, que ha apuntat que la xifra total de morts podria augmentar en les pròximes hores, ja que molts dels cadàvers continuen atrapats sota les runes i hi ha ferits de molta gravetat.

White Helmets volunteers managed to rescue 10 people alive from under the rubbles so far, after the unknown explosion in the city of #Sarmada earlier today. The search and rescue operations continue for the missing. #Idlibs pic.twitter.com/XUmmoEZGoy — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 de agosto de 2018

L'esfondrament de l'edifici ha tingut lloc després que explotés un magatzem de municions que es trobava a la planta baixa, per causes que encara es desconeixen. Segons el mateix Observatori, que té seu a Londres i informa diàriament de la situació que es viu en el país sirià, entre els morts hi ha almenys 52 civils, 17 dels quals són menors, i 17 combatents.

Mentrestant, un voluntari dels Cascos Blancs, Anmar Salamo, ha explicat a Efe que aquesta organització "porta més de 27 hores treballant i ha aconseguit rescatar 17 persones amb vida". Salamo ha afegit que bona part dels cadàvers els han hagut de recuperar d'entre les runes.

With no end to the carnage in sight, 36 dead civilians and dozens of wounded are the current count of victims of the massive explosion in #Sarmada city at dawn today. #WhiteHelmets are working tirelessly, searching and rescuing, in unbelievable areas of destruction and death. pic.twitter.com/fr1bZGq3O1 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 de agosto de 2018

En el seu compte de Twitter, la Defensa Civil de Síria, que opera a les zones fora del control del govern sirià, ha assegurat que continua la recerca de supervivents i cadàvers. Així mateix, els Cascos Blancs han divulgat a través de les xarxes fotografies dels seus efectius mirant de retirar la runa de l'edifici destruït amb una grua i una excavadora.

L'últim bastió dels rebels

La majoria de residents de l'edifici eren persones desplaçades de la província de Homs. I és que la província d'Idleb és l'últim refugi de l'oposició armada siriana i el lloc on s'han dirigit els combatents i els civils evacuats des d'altres regions que ja han sigut recuperades per les tropes lleials al president Baixar al-Assad.

En els últims dies, les forces governamentals han intensificat els seus bombardejos contra diverses localitats controlades pels grups rebels a Idleb i els voltants, a les províncies de Latakia i Alep.