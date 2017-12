Almenys 6.700 rohingyes van morir durant el primer mes de repressió de les forces birmanes

La campanya de repressió del govern de Birmània contra els rohingyes va provocar la mort d'almenys 6.700 persones, inclosos 730 nens menors de 5 anys, entre el 25 d'agost i el 24 de setembre, segons les dades facilitades aquest dijous per Metges Sense Fronteres (MSF).

L'inici de la repressió contra aquesta minoria musulmana de Birmània va tenir lloc a l'estat de Rakhine a l'agost, suposadament, després de l'atac de l'Exèrcit de Salvació Rohingya Arakan contra les forces birmanes.

Des de llavors MSF ha realitzat nombroses enquestes als camps de refugiats de Bangladesh, sobretot en el districte de Cox’s Basar, on viuen més de 600.000 rohingyes desplaçats pel conflicte.

El director mèdic de l'ONG, Sidney Wong, assegura que la xifra de morts més elevada "coincideix amb el llançament de les últimes operacions de 'neteja' per part de les forces de seguretat de Birmània l'última setmana d'agost".

Les dades recopilades precisen que un 69% de les morts van produir-se per trets, un 9% de les víctimes van morir cremades dins de casa seva i un 5% apallissades. En el cas dels nens menors de 5 anys, 59 van morir per trets, 15 cremats vius a les cases, 7 apallissats i 2 per explosions de mines.

Desprotegits

Metges Sense Fronteres assenyala que si la proporció de morts en la població enquestada s'estén a la resta de rohingyes asilats en altres països, un total de 647.000 fins a aquest moment, entre 9.425 i 13.759 rohingyes haurien mort només en els primers 30 dies després de l'inici de la violència i que un miler serien nens.

Sidney Wong no descarta que el nombre de morts sigui més gran, ja que l'ONG no ha pogut analitzar la situació de tots els assentaments de refugiats que hi ha a Bangladesh. Així mateix, el doctor recorda que les enquestes "no representen les famílies que no han sortit de Birmània".

Algunes organitzacions com Human Rights Watch (HRW) consideren que les forces birmanes han comès crims contra la humanitat pels seus atacs massius contra la població civil "amb clara voluntat de dur a terme una neteja ètnica".

En l'actualitat moltes persones continuen fugint des de Birmània cap a Bangladesh per escapar de la repressió militar. No obstant això, "aquells que aconsegueixen creuar la frontera segueixen assegurant que han sigut objecte de violència en les últimes setmanes", segons detalla el document de MSF.