El mòbil del propietari d'Amazon, piratejat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita

Nova ombra de sospita sobre Mohamed bin Salman, príncep hereu de l'Aràbia Saudita i, segons tots els indicis, l'home al darrere de l'assassinat del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi, desaparegut a l'interior del consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul el 2 d'octubre del 2018. Un missatge de WhatsApp enviat el maig d'aquell mateix any des del número de telèfon del príncep al del propietari d'Amazon, Jeff Bezos, considerat l'home més ric del món, hauria introduït un virus al seu mòbil que va permetre piratejar-li una bona part de la informació que contenia, segons ha informat aquest dimecres el rotatiu britànic The Guardian.

Els dos especialistes que han tingut accés a l'anàlisi forense del telèfon de Bezos, Agnes Callamard, relatora especial de les Nacions Unides sobre execucions sumàries i assassinats extrajudicials, i David Kaye, sobre llibertat d'expressió, han llançat aquest dimecres a la tarda una crida perquè els Estats Units i altres països investiguin les acusacions del diari contra Bin Salman: "La informació que hem rebut suggereix la possible implicació del príncep en la vigilància del senyor Bezos, per intentar influir o silenciar les informacions del Washington Post sobre l'Aràbia Saudita". Bezos és l'amo del prestigiós diari nord-americà, del qual Khashoggi era un columnista molt crític amb el règim de Riad fins que va desaparèixer. Posteriorment, enregistraments de la seguretat turca van demostrar que Khashoggi va ser asfixiat i esquarterat a la legació saudita a Turquia. Les seves restes no han aparegut.

"Les denúncies [del pirateig informàtic] –continua el comunicat de Callamard i Kaye– reforcen altres informes que apunten a un patró de vigilància dirigida contra els opositors a les autoritats saudites, i contra totes aquelles persones percebudes d'importància estratègica més àmplia, ja siguin nacionals o no. Aquestes denúncies també són importants en relació amb l'avaluació continuada sobre la implicació del príncep Bin Salman en l'assassinat" de Khashoggi.

L'anàlisi forense del mòbil de l’amo d’Amazon es va dur a terme després que sortissin a la llum detalls de la vida privada de l'empresari nord-americà a les pàgines del sensacionalista diari nord-americà National Enquirer, propietat del grup American Media Inc. Aquest mitjà va publicar el gener del 2019 missatges privats de Bezos que posaven de manifest que mantenia un afer extramatrimonial i que, finalment, van acabar amb el divorci de qui havia sigut la seva dona durant 25 anys, Mackenzie Bezos. Es dona la circumstància que el mateix software –de fabricació israeliana– utilitzat presumptament per Bin Salman per piratejar el telèfon de Bezos, el van fer servir els saudites per seguir Khashoggi, segons va informar The New York Times a primers de desembre.

Callamard, signant de la petició d’una investigació més exhaustiva sobre l'afer, és també l'autora de l’informe de les Nacions Unides sobre l'assassinat de Khashoggi. Va trobar "proves creïbles" que el príncep en va ser el responsable o que "va ordenar, instigar o, com a mínim, tenia coneixement exacte de la planificació" de la mort de Khashoggi. Quinze homes enviats pel règim de Riad es van ocupar de la macabra operació.

El desembre passat, un judici dut amb el màxim secretisme a l'Aràbia Saudita va declarar culpables cinc persones, que van ser condemnades a mort. Cap dels màxims mandataris del règim va resultar esquitxat per la investigació ni van haver de seure al banc dels acusats. Bin Salman sempre ha dit que es va tractar d’una "operació no autoritzada", circumstància difícil de creure tenint en compte la mà de ferro amb què governa el país.

Repercussions dels fets

Les implicacions de la denúncia sobre el pirateig poden suposar un greu entrebanc per a la política exterior de l'actual administració de la Casa Blanca. El president Donald Trump, que ara mateix fa front a un procés d' impeachment, i el seu gendre, Jared Kushner, mantenen estrets vincles amb Bin Salman, malgrat que la intel·ligència nord-americana coincideix amb les conclusions de les Nacions Unides segons les quals el príncep va moure els fils de l'assassinat del periodista.

Poc després que aparegués la informació de The Guardian, l'ambaixada saudita als Estats Units va fer una piulada desmentint-la. "Els últims informes de mitjans [de comunicació] que suggereixen que el Regne és al darrere d'un acte de pirateria del telèfon del senyor Jeff Bezos són absurds. Demanem que es faci una investigació sobre aquestes reclamacions perquè tots els fets s'aclareixin", s'hi diu.