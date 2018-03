Angela Merkel comença la seva quarta legislatura, la més difícil

Angela Merkel va poder estrenar ahir la seva quarta legislatura, gairebé sis mesos -172 dies- després de les eleccions que van dinamitar la fortalesa del bipartidisme alemany. La cancellera va ser investida ahir per 364 vots a favor, nou més dels requerits, però amb 35 dels diputats que formen la Gran Coalició sense donar-li suport, un fet que, tot i no ser inusual en la política alemanya, és vist com un avís que el nou govern no ho tindrà gens fàcil. Ho va resumir el president del Parlament, Wolfgang Schäuble, dirigent de la CDU de Merkel, assegurant que la investidura suposava l’inici “del viatge més difícil”.

La travessia fins a la investidura ja ha sigut complicada i plena d’entrebancs. De fet, Merkel va obrir converses per formar govern amb Els Verds i els liberals precedida per la pèrdua de 2,5 milions de vots. El diàleg va ser un fracàs total i va haver de tornar a recórrer als socialdemòcrates de l’SPD, que en les eleccions del setembre de l’any passat van tocar fons. Després de mesos de diàleg, les bases socialdemòcrates van beneir la reedició de la Gran Coalició, malgrat que pel camí va haver de plegar el líder de la formació, Martin Schulz.

“Assumeixo l’elecció”, va dir Merkel, que complirà amb la tradició alemanya d’estrenar l’agenda internacional amb una visita demà al president francès, Emmanuel Macron. El motor franco-alemany continua intacte i en la lletra de l’acord de govern la CDU i l’SPD van situar la refundació d’Europa i la defensa dels valors de la Unió en el centre de la seva política. També s’espera que hi hagi pocs canvis en l’àmbit financer, que a partir d’ara correspon al socialdemòcrata Olaf Scholz, exalcalde de la industrial Hamburg i representant de l’ànima més liberal del seu partit. En la negociació, l’equip de Merkel va haver de cedir ministeris forts per atraure els crítics de l’SPD i evitar anar a noves eleccions, una opció que la cancellera sempre va considerar que era la més inoportuna.

En la presa de possessió, el protocol no va donar la veu a Merkel. L’únic discurs que es va pronunciar va ser el que va fer el president del país, Frank-Walter Steinmeier, que va insistir a recomanar unitat davant els reptes de la renovada Gran Coalició. “No és un matrimoni per amor, és un govern de coalició de partits molt diferents”, havia dit Schulz dilluns.

El primer gran repte és evitar fer seguidisme dels islamòfobs i xenòfobs d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que amb 92 escons guanyats a les eleccions han fet el salt al Parlament federal després de petites victòries als lands. El nou executiu, més jove i amb més dones, també és el que té més polítics novells, 10 dels 15 ministres.